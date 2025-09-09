贈淫魔富豪賀卡是真的？簽名模仿女性陰毛...美媒曝川普「4大印記」

圖為美國國會民主黨公布的、川普贈予淫魔富豪艾普斯坦的爭議賀卡。《華爾街日報》的後續分析驚爆，卡片下方的潦草簽名，是在「模仿女性的陰毛」。（路透）

2025/09/09 17:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國國會民主黨公布據稱是川普總統送給已故淫魔富豪艾普斯坦的「驚世駭俗」生日賀卡後，率先披露此事的《華爾街日報》隨即發表一篇「視覺細部分析」報導，形同以「懶人包」形式，向讀者逐點拆解，為何他們相信，這張卡片確實出自川普之手。

一次看懂！賀卡上的四大「川普印記」

儘管白宮強烈否認，稱川普「沒有畫圖也沒簽名」，但《華爾街日報》的分析，從四個面向提出了驚人的比對證據，暗示這張賀卡帶有強烈的川普個人風格：

一、極具性暗示的簽名：報導直言不諱地指出，賀卡下方潦草的「唐納」（Donald）簽名，其捲曲的筆觸，是在「模仿女性的陰毛」（mimicking pubic hair）。報導也補充，儘管川普常簽全名，但在他寄出的私人信件中，確實也存在類似的簽名風格。

二、始終如一的畫風：卡片上以粗重馬克筆繪製的女性身體輪廓，與川普過去多年來為慈善活動拍賣的、描繪城市景觀等主題的塗鴉作品，在筆觸與風格上高度相似。

三、招牌的第三人稱語氣：卡片中的文字，是以一場川普與艾普斯坦之間的模擬對話呈現。而在這段對話中，作者使用了川普本人在演說與社群貼文中，極其偏愛的「第三人稱」來稱呼自己。

四、無法偽造的慣用語：卡片中出現了「謎」（enigma）與「美好的事」（a wonderful thing）等關鍵詞。經比對，川普曾在其1990年與2004年的書中，用「謎」來形容他人；而「美好的事」更是他無論在演說或貼文中，都反覆使用的招牌口頭禪。

這篇法醫式的鑑定報導，無疑為白宮的矢口否認，提出了極具挑戰性的證據，也讓川普先前控告《華爾街日報》誹謗的官司，增添了更多變數。

