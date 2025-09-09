準備攻城總攻擊？ 以軍首度對加薩城全境居民空灑撤離令

以色列軍方在加薩城拋放大量傳單，要求居民立刻撤離。（法新社）

2025/09/09 16:18

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列在過去持續加緊對加薩城的攻擊，加薩當局表示，以色列軍隊過去72小時已摧毀了5座10至15層樓高的加薩高層建築，以色列軍方首次下達加薩城全境平民撤離命令，強調如果哈瑪斯不投降，將把加薩夷為平地。

綜合外媒報導，以色列軍方今（9日）下令加薩城居民撤離，為即將對加薩走廊這座最大城市發起總攻擊，這項警告標誌著以色列國防軍首次向整個加薩城發出大規模疏散命令。此前，以色列國防軍僅針對特定建築物及其周邊地區發布撤離警告。

請繼續往下閱讀...

加薩地帶民防機構稱，過去72小時內，以色列軍隊摧毀了5座加薩高層建築，這些建築大多為10至15層，共有209套住處，可容納約4100人，這些建築被摧毀，還波及損壞附近收容了約3500人的350頂帳篷。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）透過社群平台Ｘ，向哈瑪斯下達最後通牒，如果哈瑪斯恐怖分子不放下武器、釋放所有人質，他們就會被毀滅，加薩也會被夷為平地。

סופת ההוריקן היכתה אתמול בעזה בעוצמה חסרת תקדים. 30 בנייני טרור רבי קומות הותקפו ונהרסו ועוד עשרות רבות של מטרות טרור הופצצו והושמדו, לסיכול תשתיות התצפית והטרור ופילוס הדרך לכוחות המתמרנים.

אם מחבלי החמאס לא יניחו את הנשק וישחררו את כל החטופים - הם יושמדו ועזה תיחרב. pic.twitter.com/YnK30yCFxg — ישראל כ”ץ Israel Katz （@Israel_katz） September 9, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法