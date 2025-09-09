為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    準備攻城總攻擊？ 以軍首度對加薩城全境居民空灑撤離令

    以色列軍方在加薩城拋放大量傳單，要求居民立刻撤離。（法新社）

    以色列軍方在加薩城拋放大量傳單，要求居民立刻撤離。（法新社）

    2025/09/09 16:18

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列在過去持續加緊對加薩城的攻擊，加薩當局表示，以色列軍隊過去72小時已摧毀了5座10至15層樓高的加薩高層建築，以色列軍方首次下達加薩城全境平民撤離命令，強調如果哈瑪斯不投降，將把加薩夷為平地。

    綜合外媒報導，以色列軍方今（9日）下令加薩城居民撤離，為即將對加薩走廊這座最大城市發起總攻擊，這項警告標誌著以色列國防軍首次向整個加薩城發出大規模疏散命令。此前，以色列國防軍僅針對特定建築物及其周邊地區發布撤離警告。

    加薩地帶民防機構稱，過去72小時內，以色列軍隊摧毀了5座加薩高層建築，這些建築大多為10至15層，共有209套住處，可容納約4100人，這些建築被摧毀，還波及損壞附近收容了約3500人的350頂帳篷。

    以色列國防部長卡茲（Israel Katz）透過社群平台Ｘ，向哈瑪斯下達最後通牒，如果哈瑪斯恐怖分子不放下武器、釋放所有人質，他們就會被毀滅，加薩也會被夷為平地。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播