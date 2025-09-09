廣西14歲少女慘遭9人霸凌 踩頭比YA、掌摑潑水等惡行震驚全網

中國廣西石橋中學爆發集體霸凌事件，一名14歲少女遭掌摑、騎在背上並被踩頭，施暴者甚至開心比YA拍照留念。（本報合成，擷取自微博）

2025/09/09 17:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西梧州市蒼梧縣石橋鎮石橋中學爆發嚴重校園霸凌事件，9名女學生輪流欺凌一名14歲女同學，逼她下跪、潑水，甚至踩頭、騎壓，並比出「勝利手勢」，畫面在網路曝光後引發社會震怒。

根據網傳影片，受害女學生遭多名同學拉扯頭髮、呼巴掌，跪地時有人朝頭上潑水，一名女生騎坐在她身上，另有多人將腳踩在她頭上，還比出「V字手勢」挑釁。另一段影片則顯示，有人一邊抓她頭髮一邊賞巴掌，情況令人髮指。

請繼續往下閱讀...

綜合中媒報導，蒼梧縣教育局與公安機關表示，事件發生於9月3日與4日中午，因同儕間積怨引發衝突。校方在事發後報警並安排教師陪同受害者就醫，目前女孩已返家休養，並由心理諮商師持續輔導。

受害學生家屬指出，其中2名施暴學生為受害者的室友，事件起因疑與「索要錢財」有關，家人直到影片外流才得知真相，質疑學校延誤通報，他們要求給出「公正、公開、公辦」的處理結果。

蒼梧縣聯合調查組介入後，認定石橋中學存在管理失責，校長及3名副校長與班導已被責令停職檢查，教育局另派專人進駐學校加強管理。涉案9名施暴學生將被送往專門學校接受矯治教育，涉事家長亦須參加法治教育。公安機關已立案調查，將依法依規追究相關責任。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法