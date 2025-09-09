超級瑪利歐40週年！ 從「紅白機像素人」到全球千億IP帝國的秘密

任天堂的經典角色「超級瑪利歐」，將於本週迎來其在紅白機上發售的40週年紀念。這位最初因硬體機能限制、而被設計成戴帽子、穿吊帶褲的義大利水管工，如今已成為一個遍及全球的千億級文化IP。（法新社）

2025/09/09 16:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》9日專題報導，被數以萬計相關收藏品環繞的40歲日本玩家Kikai感嘆道：「沒有瑪利歐，我的人生會完全不同。」本週，這位全球最知名的義大利水管工，與他的粉絲們，一同迎來了誕生40週年的重要里程碑。

1985年9月13日，色彩繽紛的《超級瑪利歐兄弟》（Super Mario Bros.）在日本的任天堂紅白機（Famicom/NES）上推出，成為早期電視遊戲的里程碑。玩家們操控著這位主角，在輕快的8位元音樂中，於一個由平台、水管與敵人構成的世界裡奔跑跳躍。

然而，法國學者、《瑪利歐世代》的共同作者布羅斯（Alexis Bross）指出，瑪利歐的成功，其實是一個「幸運的意外」。他解釋，瑪利歐那身藍色吊帶褲與帽子的經典造型，最初竟是為了在極其有限的硬體機能下，節省動畫繪製（如頭髮飄動）並讓角色在畫面上更突出，才做出的功能性設計。

跨越世代的「安心感」

由遊戲設計大師宮本茂創造的瑪利歐，其首次登場是在1981年的大型電玩《大金剛》（Donkey Kong）中，當時他甚至還沒有名字，僅被稱為「跳跳人」（Jumpman）。布羅斯分析，隨著遊戲歷經數十年的演進，瑪利歐已成為一個跨越世代、甚至帶有「令人安心」特質的存在。他說：「他是一個像我們一樣的普通人，一開始沒有任何超能力，並且在時光中彷彿凍齡。」

與時俱進的IP帝國

如今的青少年玩家，或許更著迷於《要塞英雄》（Fortnite）或《羅布樂思》（Roblox），但瑪利歐仍享有高度的「父母懷舊」優勢，許多已步入中年的玩家，會持續購買新遊戲，並與自己的孩子一同遊玩。任天堂也積極讓IP與時俱進，除了遊戲本身，更跨足電影、主題樂園、時尚精品乃至嬰兒服飾。

2023年上映的《超級瑪利歐兄弟電影版》，在全球狂掃超過13億美元（約新台幣398億）票房，續集也已在籌備中。布羅斯也觀察到，隨著社會變遷，如今任天堂的公主角色，也更有可能在自己的遊戲中擔任主角，而非僅僅是等待被拯救的目標。

「超級瑪利歐之父」、日本遊戲設計大師宮本茂（右），與他一手創造的經典角色瑪利歐同台。（法新社）

