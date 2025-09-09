捷克聯手匈牙利、羅馬尼亞 瓦解白俄羅斯間諜網絡

捷克情報機構8日表示，已聯手匈牙利、羅馬尼亞等國，搗毀白俄羅斯在歐洲的間諜網絡。示意圖。（路透）

2025/09/09 15:51

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美聯社》報導，捷克情報機構「安全情報服務」（BIS）8日表示，白俄羅斯在歐洲建構的間諜網絡已被捷克、匈牙利和羅馬尼亞的情報機構一舉摧毀。

BIS在聲明中表示，一支歐洲特工小組在多個歐洲國家發現白俄羅斯國家情報機構克格勃（KGB）的間諜，其中包括一位曾向克格勃提供機密情報的摩爾多瓦安全情報局（SIS）的前副局長。捷克外交部8日表示，捷克還驅逐一名以外交官身分為掩護的白俄特工，該人員被要求在72小時內離開捷克。

BIS表示，白俄羅斯之所以能夠在歐洲建立間諜網絡，是因為該國外交官能夠自由地在歐洲各國旅行。

BIS局長庫戴爾卡（Michal Koudelka）在聲明中指出：「為了成功打擊這些在歐洲流竄的敵對活動，我們必須限制俄羅斯和白俄羅斯在申根區獲得認可的外交官的行動。」

與此同時，羅馬尼亞組織犯罪暨恐怖主義調查局（DIICOT）8日表示，已對一名47歲的嫌疑人實施逮捕令，罪名是叛國罪。該嫌疑人曾在摩爾多瓦安全情報局擔任管理職務。DIICOT表示，該嫌疑人涉嫌向白俄情報官員洩漏可能「危害國家安全」的國家機密。

DIICOT補充道，在2024至2025年期間，這名摩爾多瓦嫌疑人在匈牙利布達佩斯與白俄間諜會面2次，並且「合理懷疑」這些會面涉及「傳達指令」及以服務換取報酬。

上述正在進行的跨國調查由歐盟司法合作機構歐洲檢察署（Eurojust）負責監督。

白俄羅斯總統盧卡申科是俄羅斯總統普廷的親密盟友，他允許俄國利用白俄領土作為俄國全面入侵烏克蘭的集結地，後來又允許俄國部署戰術核彈。

