    首頁　>　國際

    日本麥當勞兒童餐12日推新玩具 搭配規定防堵亂象

    日本麥當勞兒童餐在寶可夢之亂後，終於制定了購買規則，將於9月12日推出新玩具。（彭博）

    日本麥當勞兒童餐在寶可夢之亂後，終於制定了購買規則，將於9月12日推出新玩具。（彭博）

    2025/09/09 15:39

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本麥當勞8月推出兒童餐附贈寶可夢玩具和卡牌的活動，孰料卻引發黃牛大量採購並將餐點隨意丟棄的亂象，使得麥當勞不得不提前喊停並中斷原定接檔的《ONE PIECE》活動，如今業者終於制定了購買規則，將於9月12日推出新玩具。

    《共同社》報導，日本麥當勞的快樂兒童餐，12日起將同時推出2種贈品，除了有Takara Tomy的鐵道火車頭模型Plarail之外，消費者也可選擇三麗鷗的美樂蒂、庫洛米玩具。

    日本麥當勞指出，12日當天僅限親自到店內或得來速的方式購買兒童餐，不接受手機點餐和外送；另外，活動前3天12日至15日，每張訂單限點3套兒童餐，並且同組顧客不得多次購買。

    實際到日本麥當勞官網查看，可以看到Plarail、三麗鷗活動都有兩波，分別為9月12日至25日、9月26日至10月9日，第2波的9月26日至28日同樣也是每次點餐限點3份兒童餐。

    日本麥當勞12日推出鐵道火車頭模型Plarail玩具。（圖擷自日本麥當勞官網）

    日本麥當勞12日推出鐵道火車頭模型Plarail玩具。（圖擷自日本麥當勞官網）

    日本麥當勞12日推出三麗鷗美樂蒂、庫洛米玩具。（圖擷自日本麥當勞官網）

    日本麥當勞12日推出三麗鷗美樂蒂、庫洛米玩具。（圖擷自日本麥當勞官網）

