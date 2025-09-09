南韓百名「慰安婦」提告美國！ 泣訴遭美軍虐打強迫打針

圖為1座位於南韓東豆川市（Dongducheon）、即將被拆除的廢棄建築。在冷戰時期，這裡曾是被稱為「猴子屋」（monkey house）的性病防治所，專門用以「管理」為駐韓美軍服務的性工作者。（法新社）

2025/09/09 15:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》報導，超過100名曾在冷戰時期，被迫為駐韓美軍提供性服務的南韓女性，上週正式向美國政府與軍方，提起了具里程碑意義的訴訟，控訴華府當年的虐待行為，並要求道歉與賠償。這是繼2022年南韓最高法院裁定南韓政府需為此負責後，受害者們首次將矛頭直接對準美國。

國家批准的性剝削

歷史學家與社運人士指出，自1950年代韓戰後至1980年代，有數萬名南韓女性在由政府批准設立、被稱為「基地村」的妓院中工作，為駐紮在南韓、用以防禦北韓的美軍士兵提供性服務。2022年，南韓最高法院已裁定，南韓政府當年「非法建立、管理並營運」此類妓院，侵犯了女性的尊嚴。如今，117名倖存的受害者，決定追究當年另一位主角的責任。

1名不願具名的60多歲原告在聲明中，泣訴了當年的非人待遇。她表示自己17歲時被騙入行，並回憶道：「我至今無法忘記被美軍士兵毆打的經歷：倒酒時低頭、沒有微笑，或根本沒有任何理由，都會被甩巴掌。」

她接著說：「每晚我們被拖去給美軍士兵性虐待。每週我們被強迫接受性病檢查。只要有絲毫異狀，我們就被關進小房間，注射1根又粗又大的強力盤尼西林針筒。那種針劑非常猛烈，打完後我的腿都軟了，甚至無法走路。」

死前只想討一個說法

此次訴訟，每位受害者向美方求償1000萬韓元（約新台幣22萬元），但其最終訴求遠不止於金錢。另1位受害者在寄給《法新社》的手寫信中，道出了所有人的心聲：「我們的政府就這樣把我們交給了美軍基地，我們被賣掉，換取了美金。現在我們懇求你們給我們一個答案。為何我們必須承受這些事？在死前，我想要一個解釋。我也想要一句道歉。這就是我們提起這場訴訟的原因。」

目前美國在南韓仍駐有約2萬8500名士兵，駐韓美軍對此訴訟案，並未回應《法新社》的置評請求。

