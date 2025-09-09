日埼玉「全裸狂徒」一夜連犯30案 釀1死14傷第9度被捕

日本48歲男子西村大輔涉嫌偷竊、搶車、撞死人等數十起案件。（擷取自@0iZMB88ikrvxs0N/X）

2025/09/09 15:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉縣今年4月21日晚間接連發生48歲全裸男子駕車肇事、搶劫與襲擊事件，造成1人死亡、15人輕重傷。警方昨（8）日以殺人未遂嫌疑再度逮捕48歲、無業無住所的西村大輔，這已是他第九度遭逮捕。

綜合日媒報導，案件集中發生在4月21日晚間8時20分至9時40分，範圍橫跨埼玉、川口、草加、蕨市等地，西村疑似涉入多達30起案件，造成15人死傷，其中包括在埼玉市綠區駕車撞擊致死的一名46歲男性。

請繼續往下閱讀...

警方指出，西村當晚在草加市縣道駕駛計程車，故意逆向超速衝撞一名29歲自營業男子駕駛的輕型貨車，導致對方重傷，需3個月才能康復。由於他在距離65公尺外就開始逆向，且完全沒有減速，警方認定其具有殺人意圖，並以殺人未遂嫌疑將他再度逮捕。

除殺人未遂外，西村還涉及包括駕車追撞機車致人死亡的肇逃案在內的多起暴力行為，合計造成1死14傷。警方預計將以搶劫致傷、肇事逃逸等21項罪名移送埼玉地檢署追加起訴。

更駭人的是，當晚西村棄車後，赤裸闖入草加市一間補習班，當時教室內仍有學生上課。他不僅強行勒住一名14歲女學生的脖子並拉扯頭髮，還持馬克杯攻擊59歲男校長頭部，造成校長頭破血流、縫合10針。警方獲報後出動至少4名員警合力制伏，才將西村逮捕。

相關新聞請見︰

1.5小時連犯20案釀1死10傷！日本全裸男搶車撞人、闖補習班襲師生

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法