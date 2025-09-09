金主愛是幌子！ 南韓議員：金正恩長子才是北韓下一任領袖

金主愛（右）近年經常隨父親金正恩出席活動，被外界認定是接班人，但南韓議員推測，這只是北韓保護「真正繼承人」的手段。（法新社）

2025/09/09 14:49

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓《中央日報》英文版8日報導，南韓共同民主黨籍國會議員朴智元（Park Jie-won）受訪表示，北韓領袖金正恩的接班人，並非外界目前認定的女兒金主愛（Kim Ju Ae，譯音），而是據信正在西方國家留學的金正恩之子，才是最有可能的繼承人。

朴智元在接受YTN電台採訪時表示，西方和南韓許多人都認為金主愛將成為金正恩接班人，而且她正在接受培訓，但他並不這麼認為，「在類似封建社會的社會主義國家，從來沒有女兒繼承父親衣缽成為國家元首」。

朴智元表示，金正恩的兒子、即南韓情報部門認為他與妻子李雪主所生的長子，才是真正的接班人，「我覺得他兒子現在在某個西方國家就學，為了掩飾這件事，他們把金主愛推上檯面」。

朴智元將這種保密性與金正恩和他妹妹金與正年輕時的狀況進行比較，「金正恩和金與正像金主愛這麼大的時候，都在瑞士留學，我們誰也不知道。後來我們證實了這一點，我們當時有一張（金正恩的）照片，但直到現在，我們都找不到金與正當時的照片」。

針對金主愛為何沒有隨父親出席北京本月3日的紀念二戰活動，朴智元表示，金主愛確實去了中國，但她沒有出席閱兵或宴會，「那是因為她沒有公職，也沒有正式頭銜，所以不會被邀請參加官方活動」。

當被問及金主愛是否仍有可能被指定為繼任者時，朴智元堅定地回答：「這不是拭目以待的問題，她不會獲得指定（繼任）。」

