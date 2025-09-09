為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    羅生門？ 加薩援助船隊稱遭攻擊 突尼斯表示未發現無人機

    全球薩穆德船隊組織者表示，其中1艘船在突尼斯海岸附近疑似被1架無人機襲擊。（擷自X@BrunoGilga）

    全球薩穆德船隊組織者表示，其中1艘船在突尼斯海岸附近疑似被1架無人機襲擊。（擷自X@BrunoGilga）

    2025/09/09 15:56

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕載有援助物資和親巴勒斯坦活動人士前往加薩的船隊組織者8日表示，其中1艘船在突尼斯海岸附近疑似被1架無人機襲擊。但突尼斯稱，未發現任何無人機。

    根據法新社報導，旨在突破以色列對加薩封鎖的全球薩穆德船隊（Global Sumud Flotilla）於上週末抵達突尼斯，停泊於西迪布賽懿德（Sidi Bou Said）海岸附近。在船隊停泊期間，其中1艘船疑似遭無人機攻擊。

    組織者8日在社交媒體上指出，全球薩穆德船隊證實，1艘船隻被疑似無人機的物體襲擊，組織者補充，無人因此受傷。

    在該船隊分享的影片中，可以聽到「嗡嗡聲」，接著1道閃光照亮畫面。

    雖該船隊認為起火原因與無人機相關，但突尼斯國民警衛隊發言人傑巴布利（Houcem Eddine Jebabli）指出，沒有發現任何無人機。

    傑巴布利聲稱，初步調查結果顯示，是船上救生衣起火。他補充，調查仍在進行中。

    突尼斯國民警衛隊在其官方Facebook頁面上1份聲明中強調，關於無人機的報導完全沒有根據，並暗示火災可能是由香菸引起。

    該船隊的巴西活動人士阿維拉（Thiago Avila）在Instagram上發布1部影片稱，確實有人看到了無人機。另外1名出現於影片中的船隊成員，也發表相同證詞。

    另外以色列分別在6月和7月各阻止1次活動人士透過船隻向加薩運送援助物資。目前以色列尚未回應法新社針對此事件的置評要求。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播