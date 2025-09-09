羅生門？ 加薩援助船隊稱遭攻擊 突尼斯表示未發現無人機

全球薩穆德船隊組織者表示，其中1艘船在突尼斯海岸附近疑似被1架無人機襲擊。（擷自X@BrunoGilga）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕載有援助物資和親巴勒斯坦活動人士前往加薩的船隊組織者8日表示，其中1艘船在突尼斯海岸附近疑似被1架無人機襲擊。但突尼斯稱，未發現任何無人機。

根據法新社報導，旨在突破以色列對加薩封鎖的全球薩穆德船隊（Global Sumud Flotilla）於上週末抵達突尼斯，停泊於西迪布賽懿德（Sidi Bou Said）海岸附近。在船隊停泊期間，其中1艘船疑似遭無人機攻擊。

組織者8日在社交媒體上指出，全球薩穆德船隊證實，1艘船隻被疑似無人機的物體襲擊，組織者補充，無人因此受傷。

在該船隊分享的影片中，可以聽到「嗡嗡聲」，接著1道閃光照亮畫面。

雖該船隊認為起火原因與無人機相關，但突尼斯國民警衛隊發言人傑巴布利（Houcem Eddine Jebabli）指出，沒有發現任何無人機。

傑巴布利聲稱，初步調查結果顯示，是船上救生衣起火。他補充，調查仍在進行中。

突尼斯國民警衛隊在其官方Facebook頁面上1份聲明中強調，關於無人機的報導完全沒有根據，並暗示火災可能是由香菸引起。

該船隊的巴西活動人士阿維拉（Thiago Avila）在Instagram上發布1部影片稱，確實有人看到了無人機。另外1名出現於影片中的船隊成員，也發表相同證詞。

另外以色列分別在6月和7月各阻止1次活動人士透過船隻向加薩運送援助物資。目前以色列尚未回應法新社針對此事件的置評要求。

URGENTE: ⚠️ Um dos principais barcos da Global Sumud Flotilla acaba de ser atacado na Tunísia. Trata-se do barco Família Madeira, da tripulação original do Madleen, de Greta Thunberg, Thiago Ávila, Yasemin e outros ativistas.‼️ pic.twitter.com/7qi6wYNQwU — Bruno Gilga ???????? （@BrunoGilga） September 8, 2025

