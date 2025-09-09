為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    中共九三閱兵 逾百名「紅二代」齊聚北京照網瘋傳

    中共9月3日舉辦抗戰勝利與閱兵式，根據港媒星島日報，網路上流傳上百名中共「紅二代」大合影照片，照片居中的是中共總書記習近平的弟弟習遠平，另外還有毛澤東之女李敏、周恩來侄女周秉德、陳毅長子陳昊蘇等人。（截自星島日報網站）

    中共9月3日舉辦抗戰勝利與閱兵式，根據港媒星島日報，網路上流傳上百名中共「紅二代」大合影照片，照片居中的是中共總書記習近平的弟弟習遠平，另外還有毛澤東之女李敏、周恩來侄女周秉德、陳毅長子陳昊蘇等人。（截自星島日報網站）

    2025/09/09 14:32

    〔中央社〕中共9月3日舉辦抗戰勝利與閱兵式，根據港媒星島日報，網路上流傳上百名中共「紅二代」大合影照片，照片居中的是中共總書記習近平的弟弟習遠平，另外還有毛澤東之女李敏、周恩來侄女周秉德、陳毅長子陳昊蘇等人。

    據港媒星島日報報導，照片據悉是拍攝在這群「紅二代」下榻的貴賓樓酒店。習近平弟弟習遠平站在第二排中央，第一排有座位的是一些年齡較大、地位較高的「紅二代」，居中的是坐輪椅的前中共領導人毛澤東之女李敏，還有前總理周恩來侄女周秉德、陳毅元帥長子陳昊蘇等。

    報導表示，開國上將李天佑之子李亞濱也在微信公眾號「38軍魂」貼出一組「老一輩領導後代親屬參加9.3勝利日紀念活動，相聚在北京貴賓樓飯店，暢敘兩代人的友情」的圖片和影片。

    圖片顯示，與李亞濱合影的包括：任弼時之女任遠芳、楊成武之子楊東明、宋時輪之女宋百一、徐向前之子徐小岩、粟裕之子粟戎生、陳賡之子陳知庶、烏蘭夫之子烏可力等。

    關於中共紅二代參加九三閱兵，中共前領導人毛澤東之孫毛新宇一家人一同到天安門廣場觀看閱兵儀式，相關影片與話題在6日深夜衝上微博、百度搜尋引擎平台熱搜榜。

