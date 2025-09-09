驚悚影片曝！ 墨西哥雙層巴士闖鐵軌遭列車攔腰撞爆 至少10死61傷

雙層巴士在行駛過程中，試圖穿越鐵軌，但遭到貨運列車攔腰撞上。（路透）

2025/09/09 14:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥中部在當地時間8日發生一起重大車禍，一列貨運列車在墨西哥城西北部郊區的一處路口撞上一輛雙層巴士，造成至少10人死亡、61人受傷，路口監視器紀錄下這驚悚的一刻。

綜合外媒報導，這起重大車禍發生在墨西哥城西北方約130公里處的阿特拉科穆爾科鎮（Atlacomulco），雙層巴士在行駛過程中，試圖穿越鐵軌，但遭到貨運列車攔腰撞上，監視器紀錄拍到整輛巴士被列車撞上後攔腰拖行，整個車體結構嚴重損毀，整起事件造成至少7女3男1死亡，還有61人受傷，部分傷者傷勢嚴重。

該事故列車由跨國鐵路運輸公司「加拿大太平洋堪薩斯城」（Canadian Pacific Kansas City Limited）負責營運，「加拿大太平洋堪薩斯城」墨西哥分部表示，向罹難者家屬表達哀悼，並呼籲用路人尊重道路標誌，遵守鐵軌路口的停車指示；巴士業者則尚未做出回應。

???? Trágico #accidente en Atlacomulco‼️#Video del momento exacto en el que camión de pasajeros intenta ganar el paso al #tren, dejando 8 personas sin vida y 45 lesionados.

El accidente corrió sobre la carr. Federal Maravatio - #Atlacomulco.#QEPD #Edomex pic.twitter.com/rpT97CE8nk — Crónicas Urbanas （@CronicasLDN） September 9, 2025

