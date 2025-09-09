大雨沖垮地下管線！ 紐約州高速道崩塌 車流通勤受阻

紐約州多布斯費里（Dobbs Ferry）9日驚傳道路坍陷事故，往返紐約市與北威徹斯特郡的重要幹道「索米爾河公園大道」南向車道，因連日豪雨造成地下排水管惡化崩塌出現天坑，導致交通堵塞，有關當局緊急搶修中。（圖擷自多「Dobbs Ferry Fire Dept」臉書粉專）

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州多布斯費里（Dobbs Ferry）9日驚傳道路坍陷事故，往返紐約市與北威徹斯特郡的重要幹道「索米爾河公園大道」（Saw Mill River Parkway）南向車道，因連日豪雨造成地下排水管惡化崩塌出現天坑，導致交通堵塞，有關當局緊急搶修中。

綜合外媒報導，哈斯汀斯鎮（Hastings-on-Hudson）法拉格特大道（Farragut Ave.）附近的南向路段，當地時間7日傍晚6時30分左右突然塌陷吞噬部分路面，造成汽車緊急剎車，甚至有車輛「騰空而起」跨越破損路段，險象環生。住在附近的民眾拉西奧法諾（Lisa Laciofano）拍下驚險畫面並直呼，「大家開到這裡都急煞，因為路面開始隆起崩裂」。

西徹斯特郡警方與消防局第一時間封鎖現場，並將南向車流自多布斯費里的勞倫斯街引導改道，迫使大批通勤族轉往斯普林布魯克公園大道（Sprain Brook Parkway）等替代道路，通勤時間明顯延誤。據悉，索米爾河公園大道由紐約州政府擁有，是威徹斯特郡北部與普特南郡通勤者前往紐約市上班的主要幹道。

紐約州交通官員指出，經初步調查判斷，事故肇因於12吋寬的地下排水管長期受侵蝕，加上週末累積逾1英吋以上雨量，導致路基流失進而坍塌。目前北向車道已於當地時間9日上午搶通恢復通行，但南向車道仍全線封閉，工務人員連夜趕工，預計最快9日晚間可望恢復通車。

消防單位公布的現場照片可見，整片柏油路面被掀起移位，形成數公尺寬的缺口。當地政府強調，該區平時並不易淹水，屬於意外事故。根據統計，索米爾河公園大道平日平均車流量高達4萬7千輛，事故造成的交通衝擊不容小覷。截至目前，幸未傳出人員傷亡。

