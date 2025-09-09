大多數乘客不知道！ 空服員曝8條潛規則：千萬別做

空姐曝光搭機時的「潛規則」。示意圖。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕許多旅客搭飛機時不自覺犯下錯誤行為，卻不知道其實早已違反航空界的「潛規則」。來自阿根廷、擁有270萬YouTube粉絲的空服員芭芭拉（Barbara Bacilieri），日前接受訪問時分享她多年來的經驗，公開搭機時的「潛規則」及禁忌，包括飲食、穿著等各方面，引發網友熱議。

根據《紐約郵報》報導，芭芭拉指出，有些乘客上機後喜歡開玩笑，但有些言語其實對空服員而言相當不妥。例如曾有人因為看了《絕地盟約》（Society of the Snow）電影，竟開玩笑說：「如果發生什麼事，我允許你吃掉我。」也有乘客說：「如果是女機師我就要下飛機。」她直言，空服員每天已經要處理無數狀況，實在無法再應付這些不合時宜的玩笑。

除了言語上的冒犯，芭芭拉也分享在飛機上應避免的飲食與穿著行為。她警告旅客千萬不要飲用飛機上的自來水，因為那些水源並非直接飲用等級。她也提到曾看到乘客將優格放在冰袋上數小時後才食用，這樣其實很容易孳生細菌。她建議，若有需要食用易腐食品，應事先做好保存規劃。

對於穿著方面，她特別提醒女性旅客不要穿高跟鞋登機。除了機場距離長、高跟鞋不便行走，一旦發生緊急疏散，尖頭鞋跟還可能刺破逃生滑梯，反而造成危險。此外，她也奉勸大家盡量避免穿著連身衣、涼鞋等不便衣物，因為在飛機上不但可能著涼，上廁所也非常不方便。

談到機上環境衛生，她直言飛機廁所地板「看起來是水，其實你不會想知道那是什麼」，而飛機上的地毯看似乾淨，其實細菌量驚人，不建議赤腳或只穿拖鞋走動。至於許多人習慣使用的毛毯，雖然航空公司會清洗，但因為經過太多乘客使用，還是有潛在衛生疑慮，提醒旅客斟酌使用。

最後，芭芭拉也分享自己從不在登機門前排隊的習慣。她認為，飛機還沒來就開始排隊，其實沒有意義，不如等大家上完後再從容上機，還能避免推擠與不適。

類似提醒不只芭芭拉1人，美國達拉斯的空服員雪兒（Cher）也曾在TikTok上提醒，像是連身裝、細肩帶上衣、拖鞋等流行穿搭其實都不適合搭機，容易在低溫中著涼，甚至遇上突發狀況時無法保護自己。芭芭拉最後強調，搭飛機不只是旅遊的開始，更關乎個人安全與他人感受。她呼籲旅客多一點體貼與自覺，「少開點玩笑、多注意細節」，才是成為「理想乘客」的不二法門。

