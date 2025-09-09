為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    噁！中國男童店內玩耍 竟將拖鞋踢進火鍋

    中國湖北省男童在火鍋店玩耍，將腳上的拖鞋踢到其他顧客的火鍋裡。（圖擷自微博）

    中國湖北省男童在火鍋店玩耍，將腳上的拖鞋踢到其他顧客的火鍋裡。（圖擷自微博）

    2025/09/09 14:30

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕噁心至極！中國湖北省襄陽市1處火鍋店，本月4日有1名男童在店內玩耍時，將腳上的拖鞋踢到其他顧客的火鍋裡，中國網友見狀紛紛痛斥家長怎能任由小孩胡鬧。

    從中國微博上流傳的火鍋店監視器影像可以看到，釀禍的男童當時突然往前踢腿，導致右腳的拖鞋飛了出去，最終掉到前方桌子上的火鍋裡，讓4名顧客嚇了一跳，旁邊的店員見狀連忙上前處理。

    火鍋店老闆透露，這桌顧客當時已經吃得差不多了，只是坐在那裡聊天而已，因此並未追究男童的行為，也婉拒店家提出的免單等補償。老闆說，若這桌客人下次來用餐，他們會再給予優惠或折扣。

    不過，許多中國網友都痛罵就算是小孩子不懂事，家長也應該出來道歉，或者在事情發生前就制止小孩，而不是只讓店家出來處理；還有眼尖的網友發現，影片中能看到至少有2名顧客還在吃飯，並非老闆所謂的用餐完畢，顯然是在拖鞋掉進火鍋裡後沒胃口了。

    拖鞋掉入火鍋的瞬間。（圖擷自微博）

    拖鞋掉入火鍋的瞬間。（圖擷自微博）

    拖鞋漂浮在火鍋裡。（圖擷自微博）

    拖鞋漂浮在火鍋裡。（圖擷自微博）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播