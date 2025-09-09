噁！中國男童店內玩耍 竟將拖鞋踢進火鍋

中國湖北省男童在火鍋店玩耍，將腳上的拖鞋踢到其他顧客的火鍋裡。（圖擷自微博）

2025/09/09 14:30

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕噁心至極！中國湖北省襄陽市1處火鍋店，本月4日有1名男童在店內玩耍時，將腳上的拖鞋踢到其他顧客的火鍋裡，中國網友見狀紛紛痛斥家長怎能任由小孩胡鬧。

從中國微博上流傳的火鍋店監視器影像可以看到，釀禍的男童當時突然往前踢腿，導致右腳的拖鞋飛了出去，最終掉到前方桌子上的火鍋裡，讓4名顧客嚇了一跳，旁邊的店員見狀連忙上前處理。

火鍋店老闆透露，這桌顧客當時已經吃得差不多了，只是坐在那裡聊天而已，因此並未追究男童的行為，也婉拒店家提出的免單等補償。老闆說，若這桌客人下次來用餐，他們會再給予優惠或折扣。

不過，許多中國網友都痛罵就算是小孩子不懂事，家長也應該出來道歉，或者在事情發生前就制止小孩，而不是只讓店家出來處理；還有眼尖的網友發現，影片中能看到至少有2名顧客還在吃飯，並非老闆所謂的用餐完畢，顯然是在拖鞋掉進火鍋裡後沒胃口了。

拖鞋掉入火鍋的瞬間。（圖擷自微博）

拖鞋漂浮在火鍋裡。（圖擷自微博）

