新聞懶人包》泰國「政壇教父」塔克辛是誰？賣電腦致富、流亡15年、住院抵坐牢

主宰泰國政壇長達25年的前總理塔克辛，9日抵達曼谷最高法院。這位毀譽參半的政治強人，在結束15年流亡生涯、戲劇性返國後，最終因「住院抵坐牢」的特權爭議，遭法院判處一年監禁。（彭博）

2025/09/09 14:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》報導，在泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）因「住院抵坐牢」的特權爭議，9日遭最高法院判處一年監禁後，這位主宰泰國政壇長達四分之一個世紀的「政壇教父」，其充滿爭議與戲劇性的一生，再度成為焦點。

從警察到電信大亨的商業發跡

塔克辛1949年出生於泰國北部的清邁省，是一個華裔客家移民的第四代。他自警察學院畢業後，官拜警察中校，並曾赴美取得刑事司法的碩士與博士學位。在經歷了幾次失敗的創業後，他於1980年代靠著租賃電腦給政府部門起家，隨後創立了「新集團」（Shin Corporation）投入電信產業，最終賺取巨富，成為泰國最富有的人之一。

民粹崛起到政變流亡

1998年，塔克辛創立了「泰愛泰黨」，並在2001年與2005年的大選中，贏得空前的壓倒性勝利。他執政期間，大力推動如「全民健保」與現金補貼等民粹主義政策，成功鞏固了他在廣大鄉村地區與都市貧民中的「鐵票」支持。

然而，其家族企業在他總理任內，持續獲得國家合約，引發了保守派、舊權貴與軍方的強烈不滿。2006年，在長期的街頭示威後，軍方發動政變將其推翻。2008年，塔克辛為躲避貪污濫權的官司，展開了長達15年的海外流亡生涯。

遙控政局與戲劇性返國

即便身處杜拜與英國，塔克辛仍憑藉其巨大影響力，持續遙控泰國政局。他所支持的「紅衫軍」曾在2009年與2010年，發動癱瘓曼谷商業區的大規模示威；其胞妹盈拉（Yingluck Shinawatra）更是在2011年成功當選總理，但最終也重蹈覆轍，於2014年遭軍事政變推翻。

2023年8月，塔克辛戲劇性地結束流亡返國，雖因舊案遭判刑，卻一晚牢都沒坐，便以心臟問題為由轉往醫院，住院半年後即獲假釋。然而，其家族的好運並未持續，其幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）雖一度登上總理大位，卻也在上月遭憲法法院下令解職，導致欽那瓦家族再度與權力核心失之交臂。

