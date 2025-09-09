為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    烏官員證實俄動用「伊斯坎德」飛彈攻擊基輔 歐盟大使：幸虧沒全爆

    圖為俄羅斯「伊斯坎德-K」（Iskander-K）飛彈2014年試射畫面。烏克蘭官員證實，俄軍上週末對基輔政府總部的攻擊，動用的是「伊斯坎德」家族的彈道飛彈。（圖截自俄羅斯國防部）

    圖為俄羅斯「伊斯坎德-K」（Iskander-K）飛彈2014年試射畫面。烏克蘭官員證實，俄軍上週末對基輔政府總部的攻擊，動用的是「伊斯坎德」家族的彈道飛彈。（圖截自俄羅斯國防部）

    2025/09/09 14:50

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭官員8日證實，俄羅斯在上週末攻擊基輔政府總部大樓的行動中，動用的是先進的「伊斯坎德」（Iskander）彈道飛彈。而親赴現場視察的歐盟駐烏克蘭大使更驚爆，幸虧這枚飛彈的彈頭未能完全引爆，否則這座烏克蘭的權力中樞早已化為一片廢墟。

    這是戰爭爆發3年多以來俄軍首次將攻擊矛頭直接對準基輔的政府核心建物。據法新社報導，烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）9日在社群平台X上，證實了此次攻擊動用的是「伊斯坎德彈道飛彈」。

    歐盟駐烏克蘭大使馬瑟諾娃（Katarina Mathernova）則在視察現場後公布了飛彈殘骸照片，並表示：「普廷確切知道他在做什麼。這枚擊中內閣大樓的伊斯坎德彈道飛彈，就是精準地瞄準那裡——烏克蘭政府的心臟。」

    瑪特諾娃進一步揭露了驚悚的細節，她指出，現場留下了一個「巨大的窟窿」，「幸虧飛彈未能完全引爆，整棟建築才沒有變成廢墟。」

    根據烏克蘭軍聞媒體《Militarnyi》分析，從殘骸判斷，應為「伊斯坎德-K」巡弋飛彈，其彈頭並未爆炸，僅因彈體內的燃料燃燒，才引發了火災。烏克蘭國家緊急服務處稱，火勢損毀了約900平方公尺的面積。

    在這次創紀錄的攻擊後，基輔再度敦促其盟友對莫斯科施加新的經濟制裁。葉爾馬克表示，他已就此次的飛彈攻擊事件與美國國務卿魯比歐通話，討論了「對俄羅斯加強制裁」，以及基輔在停火協議中所要求的安全保障等議題。

    圖為俄軍襲擊烏克蘭政府總部大樓後，留在現場的彈殘骸。歐盟大使證實，幸虧這枚飛彈的彈頭未能完全引爆，否則整棟建築將被夷為平地。（截自fb「Katarina Mathernova」）

    圖為俄軍襲擊烏克蘭政府總部大樓後，留在現場的彈殘骸。歐盟大使證實，幸虧這枚飛彈的彈頭未能完全引爆，否則整棟建築將被夷為平地。（截自fb「Katarina Mathernova」）

