    首頁　>　國際

    決勝考試？ 中國福州華倫中學辦「斷網儀式」 網酸：可笑至極

    中國福州華倫中學一名學生指出，校方為讓學生準備「中考」考試，特別舉行決勝中考的「斷網儀式」，並降儀式活動過程錄製影片上傳至社群平台，影像曝光後引網友詫異，有人直呼「可笑至極」。（圖擷取自李老師不是你老師官方X）

    中國福州華倫中學一名學生指出，校方為讓學生準備「中考」考試，特別舉行決勝中考的「斷網儀式」，並降儀式活動過程錄製影片上傳至社群平台，影像曝光後引網友詫異，有人直呼「可笑至極」。（圖擷取自李老師不是你老師官方X）

    2025/09/09 15:14

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國福州華倫中學一名學生指出，校方為讓學生準備「中考」考試，特別舉行決勝中考的「斷網儀式」，並降儀式活動過程錄製影片上傳至社群平台，影像曝光後引網友詫異，有人直呼「可笑至極」。

    旅義華僑作家李穎今日於經營「李老師不是你老師」X平台轉發網友投稿，內容提及「福建福州華倫中學台江校區為『決勝中考』，校方4日推出新舉措：為防止學生因玩手機影響學習，不僅要求統一上交、封存手機和電腦，還專門舉行了一場『斷網儀式』」。

    公開影像可見，校方準備「斷網儀式」影片，還附上誓言「我決定：上繳手機、電腦，拒絕在網路消磨時間，以堅韌不拔的意志，奮勇拚搏，超越自我，決定中考！」舞台前方有多個塑膠盒，貼上「決勝中考」紙條，疑似盒內放有私人手機。

    許多網友看到PO文後紛紛留言，有人說「集中營的冠冕堂皇，壓迫你還慷慨激昂......」、「這些人好像生活在原始社會，手機、電腦在他們眼裡還是遊戲機」、「最好學校部署高功率網路屏蔽器，這才叫斷網」、「看起來很有儀式感，決勝中考，然後讓你斷網。這就是『為你好』的偽命題，屬於屎上雕花」。

    「中考」是中國對高級中等教育學校（普通高中、職業高中和中等職業學校）的招生考試及初級中等學校義務教育畢業學業水平考試的統稱，是中國重要的全國性考試之一。

    影片點此

