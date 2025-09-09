為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    攻頂蒙古1680公尺火山頂拍片 南韓女網紅失足墜谷身亡

    位於蒙古北部布爾干省的知名旅遊景點烏蘭托古火山，近日傳出一名來自南韓的20多歲女網紅，在火山口旁拍照時失足墜落身亡。（圖擷取自臉書）

    位於蒙古北部布爾干省的知名旅遊景點烏蘭托古火山，近日傳出一名來自南韓的20多歲女網紅，在火山口旁拍照時失足墜落身亡。（圖擷取自臉書）

    2025/09/09 15:41

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於蒙古北部布爾干省的知名旅遊景點烏蘭托古火山（Uran Togoo），近日傳出一名來自南韓的20多歲女網紅，前往當地觀光期間，特別在火山口旁拍攝美照，未料突然有一陣強風吹起，導致她身體失去平衡，最終不慎失足墜落身亡。目前南韓外交部已證實這起噩耗，並承諾會全力調查事發經過。

    綜合外媒報導，這起事故發生在上月28日，網路社群帳號擁有約9萬名粉絲、以「旅遊達人」聞名的南韓女子，遠赴蒙古的烏蘭托古火山觀光，還為了拍攝旅遊短片，特別爬上海拔1680公尺的火山山頂。然而，當這名女子試圖在火山口取景時，突然被一陣強風吹得身體重心不穩，最終不幸失足墜谷身亡。

    南韓外交部在本月7日證實這起事故，並透露已與蒙古政府進行合作，相關單位正在進行調查，以便釐清詳細的事發經過，也保證會盡全力協助家屬處理後事。消息曝光後，令不少粉絲感到錯愕，同時紛紛湧入她的社群，留言表達惋哀悼。

    報導指出，烏蘭托古火山是一座休眠火山，火山口直徑達500至600公尺，深約50至60公尺。另外，由於這座火山長期處在休眠狀態，因此坑底長滿大量天然草地，甚至還有一些小湖泊，獨特自然奇觀每年吸引不少遊客及攝影愛好者前往，當局也時常提醒遊客前往當地觀光時，務必注意自身安全。

