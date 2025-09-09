談最壞打算 黎智英之子：萬一父親死於獄中將成更強大自由象徵

香港壹傳媒創辦人黎智英，被控2項勾結外國勢力以及1項煽動叛亂罪，於2020年12月起被單獨監禁至今。（美聯社）

2025/09/09 13:24

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕現年77歲的香港壹傳媒創辦人黎智英被控2項勾結外國勢力以及1項煽動叛亂罪，2020年12月起被單獨監禁至今。他兒子黎崇恩（Sebastien Lai）最近接受媒體訪問時提到，黎智英目前健康狀況不佳，呼籲國際社會對中國政府加強施壓，藉此讓黎智英重獲自由，「若父親在獄中去世，未來只會成為更強大的自由象徵」。

黎崇恩接受《法新社》訪問時說：「雖然我這麼說是很殘忍，但如果我父親死在監獄裡，他實際上會成為一個更加強大的自由象徵，一個為了信仰而殉道的象徵。」黎崇恩認為，釋放黎智英其實是符合北京當局的利益，「就像你看到的許多異議人士一樣，一旦他們被釋放，他們會失去許多力量」。

請繼續往下閱讀...

黎崇恩表示，由於父親患有糖尿病，在炎熱的香港被單獨監禁且沒有空調，加上能獲得的醫療照護有限，父親的健康狀況已大幅惡化。而他最後一次聽到有關父親的消息，是聽聞父親出現心悸症狀。

美國總統川普去年在競選過程中曾談到黎智英，當時他聲稱：「我會讓他從出獄，百分之百。」黎崇恩對於川普的努力表達感謝，稱讚了德國與英國的態度，由於黎智英具備英國國籍，黎崇恩目前也住在英國，他強調，英國明白「捍衛一位為民主而犧牲自我的人」的重要性。同時黎崇恩也希望其他西方國家能採取更強硬、更公開的立場，他特別點名法國。

黎智英兒子黎崇恩提到，父親目前健康狀況不佳，若父親在獄中去世，未來只會成為更強大的自由象徵。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法