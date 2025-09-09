泰前總理塔克辛入獄就送醫從未坐牢 最高法院認違法判1年徒刑

泰國最高法院裁定，塔克辛被判刑後，因健康問題一直住院留醫，從未在牢房過夜違法，判處1年監禁。（法新社）

2025/09/09 13:07

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）保外就醫案今（9日）進行宣判，泰國最高法院裁定，塔克辛被判刑後，因健康問題一直住院留醫，從未在牢房過夜違法，判處1年監禁。

據《路透》報導，塔克辛2023年8月因貪汙濫權被判處8年徒刑，在入獄第一晚就以健康理由轉到醫院私人病房，不久後泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）將他的刑期減為1年，直到2024年2月獲得假釋，塔克辛不曾在牢房待過一天。

泰國最高法院今裁定，塔克辛在獲得假釋前一直住院留醫，完全沒有入獄服刑違法，法官指出：「責任並不完全在於醫生，塔克辛是故意延長住院時間。」，最終裁定塔克辛必須為此入獄服刑1年。

對此，塔克辛在X平台上宣布接受判決，他期望過去事件得到解決，包括所捲入的法律糾紛和其他衝突，最後表示：「從今天起，我雖然失去自由，但我依然擁有為國家和人民謀福利的思想自由。未來將保持身心健康，用餘生服務君主、服務泰國土地、服務泰國人民。」

พี่น้องประชาชนที่เคารพ



ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานอภัยลดโทษจำคุกแก่ผมคงเหลือเวลา 1 ปี นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ต่อทั้งตัวผม และครอบครัว



ผมขอน้อมรับและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามคำพิพากษาในวันนี้… — Thaksin Shinawatra （@ThaksinLive） September 9, 2025

