恐怖瞬間！烏克蘭正妹在美國遭「隨機割喉」 生前最後身影曝光

為了逃離家鄉戰火而來到美國的23歲烏克蘭難民扎魯茲卡（Iryna Zarutska），最終卻在夏洛特的輕軌列車上，慘遭隨機攻擊身亡，魂斷異鄉。（圖擷取自GoFundMe/EVGENIYA RUSH）

2025/09/09 12:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕《美國福斯新聞網》（Fox News）報導，一段令人心碎的監視器畫面記錄了1名年輕烏克蘭難民在美國生命的最後時刻。這位23歲女子為了逃離家鄉戰火來到美國，上月在北卡羅萊納州夏洛特市（Charlotte）搭乘輕軌列車時，竟慘遭1名陌生男子隨機持刀刺殺，魂斷異鄉。

夏洛特地區交通系統（CATS）公布的監視器畫面顯示，8月22日晚間9點45分左右，23歲烏克蘭難民扎魯茲卡（Iryna Zarutska）身穿披薩店制服搭乘輕軌藍線列車，在車廂內低頭滑著手機，此時，坐在她後方的1名身穿紅色帽T的男子突然掏出1把刀，朝她猛刺3次，其中至少1刀命中頸部。扎魯茨卡立刻用手摀住鮮血直流的頸部，但最終仍因傷重，當場被宣告死亡。

影片顯示，歹徒在行凶後，從容地走過車廂、脫掉帽T，並在車門邊等待列車到站。警方在案發後不久，便逮捕了34歲的嫌犯狄卡洛斯·布朗（Decarlos Brown），並以一級謀殺罪起訴。警方表示，布朗與受害者素不相識，此次為隨機攻擊。然而，根據《紐約郵報》取得的紀錄，布朗是一名暴力慣犯，其犯罪紀錄長達十多年，包含持危險武器搶劫、重竊盜與言語威脅等多項罪名。

凶嫌家屬：他有思覺失調

不根據美國有線電視新聞網（CNN）獨家報導，凶嫌是一名長年為嚴重精神疾病所苦的患者。其姊姊與母親透露，布朗患有思覺失調症，並長期遭受幻覺與偏執的折磨。

其姊姊崔西·布朗（Tracey Brown）在案發後與弟弟通話，詢問其殺人動機，布朗竟回答：「因為她正在讀取我的思想。」（Because she was reading my mind.）

扎魯茲卡的悲劇，再度點燃了夏洛特市對公共安全的激烈辯論。當地共和黨籍眾議員瓊斯（Brenden Jones）對此痛批，稱這起命案是「民主黨籍的地區檢察官與警長們，數十年來將他們覺醒的（woke）議程置於公共安全之上」的直接後果。他在社群平台X上寫道：「暴力罪犯犯了罪卻能不受懲罰，而家庭則生活在恐懼之中。」

輕軌監視器畫面記錄下駭人瞬間，身穿紅色帽T的嫌犯，在車廂內突然起身，持刀朝坐在前方的扎魯茲卡猛刺。（圖擷取自夏洛特地區交通系統/NewsNation）

圖左為遭控一級謀殺罪的34歲嫌犯狄卡洛斯·布朗（Decarlos Brown）。圖右則為監視器畫面，顯示他在犯案前，正坐在被害人扎魯茲卡的身後。（圖擷取自梅克倫堡郡警長辦公室/CATS）

