不止為網路！尼泊爾「社媒禁令」點燃反貪怒火 Z世代怒吼撼動政權

尼泊爾因「社媒禁令」引爆的致命抗-議，其背後深層原因直指年輕世代對政府腐敗的怒火。圖為9月8日，一名示威者在加德滿都的國會外，高喊「阻止腐敗，而非社群媒體！」。（法新社）

2025/09/09 13:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕在尼泊爾政府因血腥鎮壓、9日被迫撤回「社群媒體禁令」後，外媒分析，這場造成至少19人死亡、200多人受傷的致命抗議，其本質遠非一場單純的網路自由之爭，而是尼泊爾的「Z世代」，對政府長期腐敗與社會不公所發出的集體怒吼。

根據美聯社報導，這場被稱為「Z世代抗議」的示威，群眾在街頭高喊的核心口號，並非僅是恢復網路，而是：「阻止腐敗，而非社群媒體！」（Stop corruption, not social media!）。

法新社則指出，在少數未被封鎖的平台TikTok上，大量將「政客子女奢華生活」與「尼泊爾平民困苦」進行對比的影片瘋傳，更成為點燃這場世代怒火的催化劑。

尼泊爾從9月4日午夜起禁用26個社群平台，包括臉書、IG、YouTube、X、WhatsApp、LinkedIn、Pinterest、Reddit、Signal等，引爆這場流血抗議，首都加德滿都和全國各地8日有數萬民眾走上街頭，其中以年輕世代為主。這場由Z世代發起的抗議浪潮，最終以血腥鎮壓收場，卻也對總理奧利（KP Sharma Oli）的政府威信，造成了毀滅性的打擊。

在短短一天之內，排山倒海的國內外壓力，迫使政府做出了一連串屈辱性的讓步：內政部長引咎辭職、總理深夜發表聲明道歉、承諾賠償並下令徹查，更核心的是，全面撤回了引發此次風暴的「社媒禁令」。報導指出， 這一系列的「髮夾彎」，清晰地證明了這場Z世代的怒吼，已實質地撼動了尼泊爾的政治權力結構。

一手解禁、一手宵禁的兩手策略

儘管在政策上做出讓步，但美聯社指出，當局隨即在首都加德滿都及另外兩座城市，宣布實施「無限期宵禁」，學校也已關閉。此舉顯示，政府雖因威信掃地而被迫屈服，卻仍試圖以高壓手段，防止抗議浪潮持續擴大。此外，國際特赦組織指控尼泊爾警方在鎮壓中使用了實彈，聯合國也已要求進行透明調查。

