即時
    首頁　>　國際

    攜手推動社會主義！習近平致電金正恩祝賀北韓建政77週年

    北韓官媒9日報導，中國國家主席習近平（右）向北韓領導人金正恩（左）致賀電，祝賀北韓建政77週年。圖為兩人本月5日會晤。（法新社資料照）

    

    2025/09/09 12:50

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）9日報導，中國國家主席習近平向北韓國務委員會委員長金正恩致賀電，祝賀北韓建政77週年。

    《韓聯社》報導，習近平在賀電中表示，「中朝（北韓）兩國是山水相連的傳統友好鄰邦。維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的戰略方針」。

    習近平說，「日前總書記同志來華出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動，我同你再次會晤，共同規劃了兩黨兩國關係發展藍圖」。

    習近平強調，「中方願同朝方加強戰略溝通，密切交往合作，攜手推進中朝友好和兩國社會主義事業，為地區乃至世界的和平與發展作出更大貢獻」。

    習近平的賀電全文被刊登在北韓官方媒體《勞動新聞》中。金正恩本月初時隔6年8個月訪問中國，出席中國抗戰勝利80週年大會；本月4日，金正恩和習近平更舉行雙邊會談，一致認為朝中為「命運共同體」，商定「攜手捍衛共同利益」。

    除九三閱兵外，中國日前在「上海合作組織」峰會邀集20名非西方國家領袖聚會，強化國際「類冷戰」對峙氛圍。對此多名西方政要指出，歐美應強化合作面對全球挑戰，尤其是來自中國、俄羅斯、伊朗和北韓等國家帶來的挑戰。

