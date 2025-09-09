中國武漢鬧區汽車瘋狂亂撞釀多傷 案發瞬間畫面曝光

武漢「獻忠事件」事發當下監視器畫面近日流出，畫面相當驚悚。（擷取自李老師不是你老師X）

2025/09/09 13:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省武漢市花樓街交通路路口，6日晚間10時20分許驚傳車輛衝撞人群，疑似是的「獻忠事件」（近年中國隨機傷人、報復社會事件的統稱），事發當下監視器畫面近日流出，畫面相當驚悚。

旅義華僑作家李穎日前在他的X帳號「李老師不是你老師」公布這起事件，並發出多張路人倒地不起的照片，然而，武漢江漢區公安分局交通大隊通告僅指出，這起「交通事故」釀成7傷，並且逮捕了24歲耿姓男駕駛，至於肇事原因警方並未說明。官方說法引起質疑。

請繼續往下閱讀...

李穎昨日在X上公布事發當下的監視器畫面，可見事發當下耿男駕駛的黑色轎車，直接高速衝撞攤販及行人，多人直接被撞到噴飛，現場傳出疑似是猛踩油門而發出的刺耳的摩擦聲，且汽車駛出監視鏡頭以外之後，還可持續聽到撞擊聲及摩擦聲，街上眾人則是驚恐地尖叫、大喊，場面十分恐怖。

影片曝光後，網友也紛紛留言：「這只有七人受傷？」、「謀殺」、「加速響胎了，絕對是故意的」、「好慘」、「好殘忍啊」、「想不開別害死無辜的人」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法