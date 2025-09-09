為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    西捷航空載164人客機「硬著陸秒噴濃煙」 驚險過程曝光

    西捷航空一架載164名乘客與機組人員的波音737-800客機，7日「硬著陸」聖馬丁的機場航道，所幸無人傷亡。（圖擷取自Youtube「SHOWME Caribbean」）

    西捷航空一架載164名乘客與機組人員的波音737-800客機，7日「硬著陸」聖馬丁的機場航道，所幸無人傷亡。（圖擷取自Youtube「SHOWME Caribbean」）

    2025/09/09 12:44

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕西捷航空（WestJet）一架載有164名乘客與機組人員的波音737-800客機，傳出在加勒比海國家聖馬丁（Sint Maarten）的機場航道「硬著陸」，所幸並未造成人員傷亡，機上乘客著陸後緊急從滑梯撤離。另有機上乘客分享，拍到客機降落期間的劇烈晃動；還有人目睹客機滑行跑道時，竄出濃濃煙霧。

    綜合外媒報導，西捷航空航班為WS2276的波音737-800客機，從加拿大多倫多起飛後，7日下午降落聖馬丁茱莉安娜公主國際機場（Princess Juliana International Airport），然而卻在降落期間出現異狀。從網上流傳的YouTube直播影像顯示，客機落地瞬間，後側輪胎噴出大量濃霧，機身右側機翼因滑行時觸及跑道受損。

    影像來自駐聖馬丁的SHOWME Caribbean平台共同創辦人史蒂芬斯（Jacco Steffens），他回憶當時以為是客機出現爆胎，直到看見客機滑行時開始竄出濃煙，才意識到恐怕是引擎或機體受損的情況。另外，有機上乘客拿手機拍攝客機從空中著陸的過程，只見客機在著陸瞬間，機艙內出現嚴重晃動，讓不少人嚇得驚聲尖叫。

    報導指出，機上164人透過充氣滑梯已緊急撤離，其中有3人「出於謹慎考量」送醫檢查；機場則緊急封閉跑道進行調查，造成航班大幅延誤與取消，所幸並未傳出傷亡或起火，但地勤單位仍為預防性需求施灑泡沫，讓所有人員全數撤離。聖馬丁總理梅塞對客機與機場全員平安表達慰問，同時強調「安全至上」。

    根據機場公告顯示，這起事件導致多個航班延誤或取消，造成大批旅客滯留，不少旅客抱怨機場並未詳細說明發生什麼事情，僅給15美元（約新台幣459元）餐券進行補償。目前加拿大運輸安全委員會（TSB）派遣調查團隊前往當地收集飛航資料、機組通聯紀錄、當地氣象與跑道狀況等資訊，以釐清落地過程與後續處置。

