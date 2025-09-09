難治型憂鬱症新希望？裸蓋菇素1年內有效減輕症狀

新研究發現，單劑量裸蓋菇素與憂鬱症狀顯著減輕有關。圖為含有裸蓋菇素的膠囊。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕1項針對患有難治型憂鬱症（TRD）的美國退伍軍人的新研究發現，單劑量裸蓋菇素（psilocybin）與憂鬱症狀顯著減輕有關，且這種減輕可持續長達12個月。干預6個月後，50%參與者病情緩解，80%參與者出現有臨床意義的反應。9個月後，效果開始減弱。這項研究發表在《情緒障礙期刊》上。

根據PsyPost報導，當一個憂鬱症患者對至少2次不同抗憂鬱藥物的充分試驗沒有反應時，病情就會被被稱為難治型憂鬱症。患有該憂鬱症的人，往往會經歷更嚴重、持久的憂鬱發作。

前史丹佛大學醫學院首席臨床研究協調員、研究作者埃利斯（Sara Ellis）表示，先前研究顯示裸蓋菇素對憂鬱症有短期益處，但很少有研究分析效果的持續時間。因此團隊的研究旨在追蹤一群退伍軍人在服用單劑量裸蓋菇素後12個月內憂鬱症症狀變化。

在此研究中，研究人員追蹤了10名被診斷出患有難治型憂鬱症的美國退伍軍人。在服藥前，參與者先接受了2次60分鐘與1次90分鐘的準備性心理治療。正式服藥當天，每位參與者服用了1顆25毫克的裸蓋菇素膠囊。

療程於史丹佛大學醫學院進行，全程由兩位治療師陪同，持續6至8小時。研究人員在服藥前後都監測參與者的生命徵象。隔天參與者接受1次90分鐘的整合治療，之後至少再參加2次整合治療，一次在治療第一週內，另一次則是在治療後第12週。

在服藥後長達12個月的多個時間點，研究人員對參與者的憂鬱症狀、焦慮症和功能障礙進行評估。測量指標包括蒙哥馬利-奧斯伯格憂鬱量表（MADRS）、憂鬱症狀快速量表 （QIDS）和希恩殘疾量表（SDS）。

結果顯示，憂鬱分數在所有時間點均顯著下降。6個月時50%參與者達到緩解標準（即症狀輕微或消失），80%參與者症狀出現有臨床意義的減輕。

但藥物效果在6個月後開始減弱。到12個月時仍有40%參與者達到療效標準，30%參與者處於緩解狀態。雖然評分高於治療後3週或12週的評分，但仍顯著低於基線水平。

研究團隊表示，研究中憂鬱症評分顯著持續下降，且長達12個月。但抗憂鬱效果在6個月時開始減弱，並在9個月後更加顯著，代表仍需要進一步研究。

此研究進一步證明裸蓋菇素可能對憂鬱症具有長期益處，尤其是對常規治療無效的人。但該研究存在一些限制，例如實驗沒有納入對照組，參與者知道自己正在服用裸蓋菇素等，這引出霍桑效應的可能性，即個體因為知道自己被觀察而改變行為。

由於缺乏對照條件，很難確定觀察到的改善有多少是裸蓋菇素功勞，又有多少可能歸因於心理支持或其他因素。

