    首頁　>　國際

    廁所革命！不滿習獨活150歲 中國人高鐵怒寫「14億器官覺醒吧」

    疑有中國民眾在高鐵廁所門上塗鴉，呼籲「14億器官覺醒吧」。（擷取自X平台@huang3feng）

    疑有中國民眾在高鐵廁所門上塗鴉，呼籲「14億器官覺醒吧」。（擷取自X平台@huang3feng）

    2025/09/09 12:01

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平日前在北京閱兵式上，被拍到和俄羅斯總統普廷談到「長生不老」和「器官移植」，習還稱人類壽命或將突破150歲，震驚國際社會。儘管事後中共封禁內容，中國網友仍熱傳相關消息，甚至疑有人直接在高鐵廁所呼籲：「14億器官覺醒吧！」

    有網友7日在社交平台X上傳照片，並發文說，「高鐵上的廁所革命，民智已開，民意濤濤，民口難防，包子露餡兒了！」

    該照片顯示，有人用簽字筆在疑似高鐵的廁所門板上寫下：「有朋友30出頭走了，習豬卻奔150去。14億器官覺醒吧，不要嚇我，我廈大的。」

    這則貼文吸引近百萬網友觀看，有人留言支持「是時候覺醒了！」但更多網友擔心其人身安全，稱「這位勇士很勇敢，人在高鐵上隨時可能被抓出來」，「上高鐵除了通道有攝像頭，還有實名制……」。

    另有網友表示，「廈大（廈門大學）才嚇死了」「看來中共得給所有廁所派武警把門了」「以後上廁所也要刷臉了」。

    中國國家主席習近平和俄羅斯總統普廷（前左），在九三閱兵時，談話涉及長生不老和器官移植，引發輿論震驚。（法新社資料照）

    中國國家主席習近平和俄羅斯總統普廷（前左），在九三閱兵時，談話涉及長生不老和器官移植，引發輿論震驚。（法新社資料照）

