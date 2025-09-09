川普突襲抓捕太羞辱！恐懼憤怒席捲在美韓人 僑民不敢出門

美國移民執法人員4日對南韓現代汽車位於喬治亞州的工地發動突襲，逮捕逾300名南韓人，並將他們雙腿戴上鐐銬。（美聯社資料照）

2025/09/09

〔即時新聞／綜合報導〕儘管美國總統川普聲稱近日在喬治亞州涉及逮捕並拘禁300多名南韓職工的移民掃蕩行動，不會殃及美韓關係，但韓媒指出，恐懼和憤怒正席捲在美韓人社會，有南韓企業為此暫停工廠建設，更多的韓國人擔心受到不正當查處，決定暫時不出門。

南韓《東亞日報》報導，美國移民執法人員4日搜索位於喬治亞州的南韓現代汽車（Hyundai Motor）和LG新能源（LG Energy Solution）合資建設的電動車電池廠工地，逮捕並拘禁300多名南韓職員，「此舉導致以同盟國為對象的『沒有安全地帶』說法正在迅速擴散。」

美洲韓人服務教育團體協會局長金甲松6日表示，事件發生後，該協會緊急為被拘留的職員提供口譯，並稱恐懼和憤怒正在席捲韓人社會。「針對韓人的意圖不明確，突如其來的查處讓我們深感震驚。」

金甲松更透露，由於此次查處，整個喬治亞州的新工廠建設出現了很大的問題。「部分韓國企業為了以防萬一，決定主動暫停工廠建設。」

當地南韓僑民說，週末前，一向韓國人多得站不下的Costco和市內餐廳街上空空如也。很多韓人因為怕被不正當查處，決定暫時不出門。

一些僑民擔心，川普的大規模移民查處可能會以韓人企業為對象，擴散到其他地區。現代-LG新能源合作電池工廠查處行動的前一天（3日），移民執法人員在洛杉磯的韓國城也展開突襲查處。

此外，移民執法單位在社交媒體發布給南韓職員戴上手銬、排成一列接受搜查的影片，也助長當地韓人的不安。

