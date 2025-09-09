法總理確定下台！ 馬克宏不解散國會 將任命第7位總理收拾殘局

法國國會8日進行信任投票，總理白胡沒過關，將請辭下台。（歐新社）

2025/09/09 11:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據法新社報導，在法國總理白胡（Francois Bayrou）8日因其發動的信任投票，在國會以壓倒性票數慘敗、確定下台後，總統府愛麗榭宮隨即發表聲明，表示總統馬克宏已知悉結果，並將在「未來數日內」任命一位新總理。此一聲明，終結了外界對其可能解散國會、發動提前選舉的猜測。

白胡上任僅9個月，在國會以194票支持、364票反對的懸殊票數慘遭罷黜。白胡的下台，使他成為法國現代史上，第一位因自己發動的「信任投票」而非「不信任投票」而遭罷黜的總理，同時也是馬克宏自2017年上任以來，第6位去職的總理。如今，在國內外面臨重重挑戰的馬克宏，必須在分裂的國會中，尋找其任內的第7位總理人選，以收拾眼前的政治殘局，此一任務被視為極其艱鉅。

可能接任人選分析

目前檯面上的可能人選充滿挑戰。左派的社會黨（Socialist Party）領袖富爾（Olivier Faure）已表態準備組閣，但其領導的政府能否在國會獲得多數支持，仍是未知數。另一方面，諸如司法部長達馬南（Gerald Darmanin）等深受馬克宏信任的右翼大將，則可能因立場過於強硬而遭左派杯葛。報導分析，形象較溫和、能尋求跨黨派共識的低調人選，例如現任衛生部長沃特蘭（Catherine Vautrin）或財政部長隆巴爾（Eric Lombard），或有出線機會。

極右派政敵迎來轉機

在馬克宏陷入國內政治危機之際，他最主要的政敵、極右派「國民聯盟」（RN）精神領袖勒班（Marine Le Pen）卻迎來了政治生機。巴黎一家法院8日表示，勒班針對其因涉歐盟議會假助理案遭定罪並被禁止參選的上訴，將於2026年初審理，此一時程，為她被推翻判決、重返2027年總統大選賽局，保留了一線希望。勒班在國會高聲呼籲馬克宏解散國會，稱舉行選舉「不是一個選項，而是一項義務」。

白胡領導的少數政府日前試圖讓撙節預算案取得足夠支持，他於8月25日宣布將在國會提出信任投票，此舉震驚法國政壇。

白胡8日在國會為自己的政治豪賭進行了最後辯護。他表示，發動信任投票，是為了解決其緊縮預算案所面臨的長期僵局。他對國會議員們說：「最大的風險，就是不冒任何風險，讓事情在沒有任何改變的情況下繼續下去…一切照舊。」他形容法國的國債問題，對國家而言是「危及生命的」。

總統馬克宏將被迫在分裂的國會中，尋找其任內的第七位總理。（路透資料照）

