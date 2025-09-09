川普下最後通牒！以色列警告哈瑪斯：釋放人質投降 否則毀滅加薩

9月8日，一枚飛彈正墜向加薩市中心的一棟建築物。（路透）

2025/09/09 10:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統川普警告，最新的停火提案是哈瑪斯（Hamas）的「最後機會」後，以色列8日接力發出最後通牒，揚言將對加薩發動一場「強大颶風」（mighty hurricane）般的猛烈空襲，除非哈瑪斯武裝份子接受「釋放所有人質並投降」的要求，否則將徹底摧毀加薩。

《路透》報導，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）透過社群平台Ｘ，向哈瑪斯下達了這份毫不含糊的最後通牒。「今天，一場強大颶風將襲擊加薩市的天空，恐怖份子高樓的屋頂將會動搖」，他寫道，「這是對在加薩以及在海外豪華飯店裡的哈瑪斯殺人犯與強姦犯的最終警告：釋放人質並放下你們的武器，否則加薩將被摧毀，而你們將被殲滅。」

請繼續往下閱讀...

卡茲的強硬表態，正值哈瑪斯仍在研究由美國斡旋的最新停火提案之際。根據一名以色列高階官員透露，美方的最新提案，要求哈瑪斯必須在停火的第一天，就歸還所有剩餘的48名活著與已故的人質，隨後雙方才能就結束戰爭展開談判。此一條件，與哈瑪斯長期以來堅持，必須在獲得「明確的終戰宣告」與以色列撤軍後，才願意分批釋放人質的立場，顯然存在巨大鴻溝。

為強化其警告的可信度，以色列國防軍（IDF）8日再度摧毀了加薩市中心一棟收容了數十個流離失所家庭的12層樓高建築。與此同時，耶路撒冷一個公車站爆發了造成6人死亡的槍擊案，哈瑪斯隨即發聲明讚揚攻擊者，使得本已極度緊繃的局勢，更添火藥味。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法