中國外交部制裁石平 公告「1措施」惹議 網笑：公然搞台獨

2025/09/09 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部8日宣布，即日起對日本參議員石平實施制裁，採取三大反制措施。作家福澤喬細看反制措施後，在社群媒體指出第三條「挺有趣的」，引發網友共鳴，紛紛笑稱「中共外交部搞台獨」。

中國外交部8日公告指出，「石平長期在台灣、釣魚島、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散佈謬論，公然參拜靖國神社，嚴重違背中日四個政治文件精神和一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整」。

中國外交部表示，自即日起依據《中華人民共和國反外國制裁法》對石平採取三項反制措施，包括「凍結其在我國境內的動產、不動產及其他各類財產」；「禁止我國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動」；「對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境（含香港、澳門）」。

作家福澤喬8日將公告轉貼至臉書粉專「Joel來談日本」稱，看到第三條反制措施感到挺有趣的，「中國外交部也知道台灣屬於中華民國，寫下去會鬧笑話。」

仔細看可以發現，第三條反制措施明確寫出「禁止石平入境」的地點還包括了香港、澳門，唯獨不見台灣。對此網友紛紛留言表示，「說到底台灣仍然不是中國領土」、「不要半途而廢」、「怎麼沒有包括台灣，中共外交部搞台獨」、「為什麼中國不可分割的台灣這次被分割了」。

對於石平遭中國制裁一事，日本政府發言人林芳正對此表示，「完全無法接受」。石平本人則說，這證明他正在做對的事，「感到非常光榮」；石平也強調，作為日本國會議員，中國此舉是干涉日本內政。

