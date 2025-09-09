為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國外交部制裁石平 公告「1措施」惹議 網笑：公然搞台獨

    中國外交部8日宣布，即日起對日本參議員石平（見圖）實施制裁，採取三大反制措施。（圖擷自石平X）

    中國外交部8日宣布，即日起對日本參議員石平（見圖）實施制裁，採取三大反制措施。（圖擷自石平X）

    2025/09/09 11:26

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部8日宣布，即日起對日本參議員石平實施制裁，採取三大反制措施。作家福澤喬細看反制措施後，在社群媒體指出第三條「挺有趣的」，引發網友共鳴，紛紛笑稱「中共外交部搞台獨」。

    中國外交部8日公告指出，「石平長期在台灣、釣魚島、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散佈謬論，公然參拜靖國神社，嚴重違背中日四個政治文件精神和一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整」。

    中國外交部表示，自即日起依據《中華人民共和國反外國制裁法》對石平採取三項反制措施，包括「凍結其在我國境內的動產、不動產及其他各類財產」；「禁止我國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動」；「對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境（含香港、澳門）」。

    作家福澤喬8日將公告轉貼至臉書粉專「Joel來談日本」稱，看到第三條反制措施感到挺有趣的，「中國外交部也知道台灣屬於中華民國，寫下去會鬧笑話。」

    仔細看可以發現，第三條反制措施明確寫出「禁止石平入境」的地點還包括了香港、澳門，唯獨不見台灣。對此網友紛紛留言表示，「說到底台灣仍然不是中國領土」、「不要半途而廢」、「怎麼沒有包括台灣，中共外交部搞台獨」、「為什麼中國不可分割的台灣這次被分割了」。

    對於石平遭中國制裁一事，日本政府發言人林芳正對此表示，「完全無法接受」。石平本人則說，這證明他正在做對的事，「感到非常光榮」；石平也強調，作為日本國會議員，中國此舉是干涉日本內政。

    中國外交部8日表示，即日起依據《中華人民共和國反外國制裁法》對石平採取三項反制措施。（圖擷自中國外交部網站）

    中國外交部8日表示，即日起依據《中華人民共和國反外國制裁法》對石平採取三項反制措施。（圖擷自中國外交部網站）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播