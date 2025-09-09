為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美擴大突擊非法僱工 韓最快明天派機赴美接被拘公民

    南韓政府今證實，將啟動包機安排返國事宜，最快明天自亞特蘭大國際機場起飛。圖為南韓外交官走向福克斯通移民與海關執法處理中心。（歐新社）

    2025/09/09 11:15

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州「現代汽車集團—LG能源解決方案」合資電池廠工地日前遭美方移民單位大規模臨檢，共有475人因非法打工或簽證不符用途遭拘留，其中包含大批韓籍技術人員。南韓政府今證實，將啟動包機安排返國事宜，最快明天自亞特蘭大國際機場起飛。

    據《韓聯社》報導，據航空業界透露，大韓航空計劃派出一架B747-8i客機，總共368個座位，足以一次載回300多名被扣留的韓籍人員。該航班將以空機自仁川機場飛往美國，預計於10日（當地時間）傍晚自亞特蘭大國際機場返航，並於11日深夜抵達仁川。

    據悉，這批被釋放的韓籍工程師與工人，目前關押在喬治亞州南部美國移民暨海關執法局（ICE）設置的收容中心，將先搭車約4小時30分鐘轉送至機場，再登機返國。原本曾考慮自距離僅50分鐘車程的佛州傑克遜維爾國際機場起飛，不過因大型客機起降限制，最後改為亞特蘭大國際機場。

    據業界估算，此趟來回包機花費約10億韓元，將由LG能源解決方案全額負擔，南韓政府不會追償相關費用。

    美方4日突襲檢查喬治亞州現代汽車—LG能源解方公司合資電池廠，共拘捕475名涉嫌違法工作的外籍人士，其中包含LG能源解決方案派駐的47人，包括46名韓籍、1名印尼籍，以及多家合作設備商的技術人員，合計超過250人。

    據了解，遭拘留的韓籍人士多數持有商務簽證（B-1）或免簽ESTA入境，名義上是為參與會議或簽約，但實際卻投入現場作業，因而被美方認定「不符合停留目的之活動」，最終全數被帶回收容。

    。（歐新社）

