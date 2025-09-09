川普為續凍1500億外援槓上司法！白宮緊急要求最高法院介入

川普為凍結外援，將戰線拉到最高法院。（路透資料照）

2025/09/09 10:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕據美聯社報導，美國川普政府8日向聯邦最高法院提出緊急請求，要求大法官們發布命令，允許其繼續凍結國會已批准的數十億美元外國援助款項。在下級法院連番裁定其行為「可能違法」後，白宮直接將這場關於總統預算權力的憲政衝突，拉升至最高司法殿堂。

這場法律戰的核心，在於川普總統於八月底，向國會發出的一份通知。他援引一項極具爭議、近50年未有總統使用的「口袋否決式撤銷」（pocket rescission）權力，意圖單方面扣住國會已通過的、總額近50億美元（約新台幣1501億）的外援預算不予支出。這些資金主要用於美國國際開發總署（USAID）、國務院及國際維和等項目。川普曾多次批評USAID的支出過於「浪費」。

請繼續往下閱讀...

白宮：下級法院威脅三權分立

在接獲援助款項的非營利組織提起訴訟後，華盛頓特區聯邦地方法院法官阿里（Amir Ali）上週裁定，川普政府的行為可能違法，並發出禁制令。在聯邦上訴法院拒絕暫緩執行此一裁決後，白宮決定直接上訴至最高法院。據美聯社報導，聯邦總律師紹爾（D. John Sauer）在提交的文件中，嚴厲指控下級法院的禁制令，「對三權分立構成了嚴重且急迫的威脅」。

原告律師團：川普非法擴權

然而，代表非營利組織的律師團則對白宮的舉動嗤之以鼻。「公共公民訴訟團」的首席律師貝特曼（Lauren Bateman）在聲明中表示：「這已是本案中，本屆政府第三次以所謂的緊急姿態，跑到最高法院尋求解脫，而這些狀況都是他們自己造成的。」

她痛批：「本屆政府實際上是在請求最高法院，為其非法積累權力的企圖背書。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法