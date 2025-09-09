中國小米手機驚傳爆炸起火 3歲童被火焰吞噬燒傷

中國江蘇3歲男童拿著小米13手機，突然爆炸並竄出火焰。（圖擷自微博）

2025/09/09 10:18

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省徐州市1名3歲男童，本月7日拿在手上的小米13手機突然爆炸，並且冒出劇烈火焰將他整個人吞噬，小米客服對此表示手機自然屬於「小概率」事件，爆炸原因還有待後續檢測。

這起事件目前以「#小米手機突然爆炸致3歲男童受傷#」的關鍵字登上微博熱搜，從影片中可以看到男童當時拿著手機開心地蹦蹦跳跳，孰料突然竄出火焰往他臉上焚燒，緊接男童的身體就被火光籠罩。

家屬事後透露，3歲男童左手、下肢燒傷，部分皮膚熏黑且起水泡，已有壞死的皮膚脫落。據了解，小米13是在2022年12月11日推出，而且這支起火爆炸的手機才買了1年多，讓不少使用同款手機的民眾相當憂心，希望檢測結果趕快出爐。

中國網友對此則議論紛紛，許多人直呼都已經2025年了，沒想到還有手機會爆炸起火；還有用戶透露自己的小米13動不動就發燙，而且充電的時候超級燙，晚上睡覺時都不敢充電以免發生意外。

男童身體被火焰吞噬。（圖擷自微博）

爆炸起火的小米13。（圖擷自微博）

