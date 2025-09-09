尼泊爾禁用社群又鎮壓示威釀19死200傷 當局緊急取消禁令

尼泊爾禁用26款社群平台，並暴力鎮壓抗議民眾造成19死200餘傷，當局已緊急取消禁令。（歐新社）

2025/09/09 09:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾從9月4日午夜起禁用26個社群平台，包括臉書、IG、YouTube、X、WhatsApp、LinkedIn、Pinterest、Reddit、Signal，民眾憤怒上街示威後遭到暴力鎮壓，至少造成19人喪命、200多人受傷，尼泊爾政府今（9日）緊急取消禁令。

據《衛報》報導，尼泊爾當局聲稱這是為了打擊仇恨言論、假新聞和網路犯罪，但首都加德滿都和全國各地8日有數萬民眾走上街頭，其中以年輕世代為主，他們反對社群禁令並痛斥總理奧利（K. P. Sharma Oli）所領導的政府貪腐又獨裁。

尼泊爾警方對此採取暴力鎮壓，不僅使用警棍、橡皮子彈、水砲、催淚瓦斯來攻擊抗議者，甚至還動用了實彈，最終導致19死200餘傷，死傷情況主要出現在加德滿都，不過有2名死者是在東部城市伊塔哈里（Itahari）喪命。

這場示威被稱為「Z世代抗議（gen Z protest）」，年輕人集體上街吶喊，有些人還穿著校服。TikTok是極少數沒被禁用的平台，在實施禁令後成為示威者主要的動員管道，上面還有不少影片將政客子女奢華生活、尼泊爾平民的困苦做出對比，更加激起民眾對政府的不滿。

據《路透》報導，尼泊爾內閣發言人、通訊部長古隆（Prithvi Subba Gurung）今宣布取消社群禁令，之前被封鎖的平台已恢復運作。

