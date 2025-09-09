為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美紐奧良天主教區同意就性虐待案 支付69億和解金

    美國紐奧良天主教區同意就神職人員性虐待案支付2.3億美元的和解金。圖為紐奧良天主教堂。（美聯社）

    美國紐奧良天主教區同意就神職人員性虐待案支付2.3億美元的和解金。圖為紐奧良天主教堂。（美聯社）

    2025/09/09 09:53

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕部分神職人員性虐待案受害者律師聲稱，美國紐奧良天主教區8日同意1項2.3億美元（約台幣69.7億元）的和解方案。

    根據美聯社報導，紐奧良天主教區2020年5月申請破產，而不是單獨處理每項性虐待指控。該天主教區在1封電子郵件聲明中稱，更新後的和解協議「為所有索賠受害者的利益邁出重要一步」。

    紐奧良天主教區今年5月宣布，將支付至少1.792億美元（約台幣54.4億元），以回應500多起性虐待指控。但律師團反對該和解方案，認為這低估數百名受害者的賠償金額。

    律師團8日指出，他們知道這是1筆糟糕協議，所以努力爭取到更好的條件，而「拒絕的力量」順利迫使該天主教區更新協議並拿出更多資金。

    受害者必需在10月底前投票決定是否批准新和解協議。如果獲得三分之二受害者批准，款項將於明年開始發放。

    代表受害者委員會的律師布納普（Brad Knapp）表示，目前他還沒有發現任何1位律師反對新和解協議。由於所有律師都支持，他認為協議被否決的可能性很小。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

