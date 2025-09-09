新加坡加強取締電子煙 攜「喪屍煙彈」入境恐面臨鞭刑

自本月1日開始，新加坡政府加大對電子煙的處罰和執法力道，首週共有232人因相關違法行為被罰。（彭博資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕自本月1日開始，新加坡政府加大對電子煙的處罰和執法力道，首週共有232人因相關違法行為被罰；含依托咪酯（Etomidate）的「喪屍煙彈」本月起也被當局歸類為C級毒品，販賣、分銷或進口將面臨20年監禁、鞭刑等嚴厲處罰。

據新媒《聯合早報》報導，首週共有32人涉嫌濫用含依托咪酯的喪屍煙彈。經檢測，確認共14人的電子煙含有依托咪酯，7人未含有，其餘11人的檢測結果尚未出爐。

新加坡衛生部和衛生科學局8日公布有關電子煙執法行動的最新數據。

9月起，依托咪酯被歸類為C級毒品，吸食者須接受強制監督與復健治療，重犯者可被提控，面對至少1年監禁的處罰。販賣、分銷或進口者將面對更嚴厲刑罰，包括最長20年監禁和鞭刑。

新國衛生部指出，完成調查的3名依托咪酯濫用者，已接獲最長6個月的復健治療通知。他們將參與著重教育、輔導和支持的課程，幫助他們克服成癮問題。

過去1週，17人已自願向新加坡心理衛生學院和另4家指定社服機構尋求協助，以戒除喪屍煙彈。另有21人報名參加保健促進局的電子煙戒斷計畫「I Quit」。

為鼓勵電子煙吸食者主動交出電子煙和配件，衛科局自7月25日起推出「丟掉電子煙」（Bin the Vape）計劃，在指定地點如民眾俱樂部、高等教育學府等，設置電子煙回收桶。

截至8月31日，計畫啟動5週來，新加坡民眾自願丟棄了約6000個電子煙和配件，相當於6個回收桶的容量。衛生部說，收集到的電子煙和配件將運往焚化廠，在嚴密監督下妥善銷毀。

新加坡當局已於8月31日停止「丟掉電子煙」計劃，但特定地點仍會繼續放置電子煙回收桶，鼓勵民眾自行丟棄電子煙。

