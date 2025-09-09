為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    新加坡加強取締電子煙 攜「喪屍煙彈」入境恐面臨鞭刑

    自本月1日開始，新加坡政府加大對電子煙的處罰和執法力道，首週共有232人因相關違法行為被罰。（彭博資料照）

    自本月1日開始，新加坡政府加大對電子煙的處罰和執法力道，首週共有232人因相關違法行為被罰。（彭博資料照）

    2025/09/09 10:22

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕自本月1日開始，新加坡政府加大對電子煙的處罰和執法力道，首週共有232人因相關違法行為被罰；含依托咪酯（Etomidate）的「喪屍煙彈」本月起也被當局歸類為C級毒品，販賣、分銷或進口將面臨20年監禁、鞭刑等嚴厲處罰。

    據新媒《聯合早報》報導，首週共有32人涉嫌濫用含依托咪酯的喪屍煙彈。經檢測，確認共14人的電子煙含有依托咪酯，7人未含有，其餘11人的檢測結果尚未出爐。

    新加坡衛生部和衛生科學局8日公布有關電子煙執法行動的最新數據。

    9月起，依托咪酯被歸類為C級毒品，吸食者須接受強制監督與復健治療，重犯者可被提控，面對至少1年監禁的處罰。販賣、分銷或進口者將面對更嚴厲刑罰，包括最長20年監禁和鞭刑。

    新國衛生部指出，完成調查的3名依托咪酯濫用者，已接獲最長6個月的復健治療通知。他們將參與著重教育、輔導和支持的課程，幫助他們克服成癮問題。

    過去1週，17人已自願向新加坡心理衛生學院和另4家指定社服機構尋求協助，以戒除喪屍煙彈。另有21人報名參加保健促進局的電子煙戒斷計畫「I Quit」。

    為鼓勵電子煙吸食者主動交出電子煙和配件，衛科局自7月25日起推出「丟掉電子煙」（Bin the Vape）計劃，在指定地點如民眾俱樂部、高等教育學府等，設置電子煙回收桶。

    截至8月31日，計畫啟動5週來，新加坡民眾自願丟棄了約6000個電子煙和配件，相當於6個回收桶的容量。衛生部說，收集到的電子煙和配件將運往焚化廠，在嚴密監督下妥善銷毀。

    新加坡當局已於8月31日停止「丟掉電子煙」計劃，但特定地點仍會繼續放置電子煙回收桶，鼓勵民眾自行丟棄電子煙。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播