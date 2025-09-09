誰是自民黨下屆總裁人選？ 《共同社》民調：高市早苗呼聲高

日本《共同社》針對下屆自民黨總裁人選進行民調，高市早苗支持率達到26.7％，第2名則是小泉進次郎，支持率為19.4％。（路透）

2025/09/09 08:55

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相石破茂7日宣布辭去自民黨總裁職務，自民黨新總裁選舉誰將勝出，成為關注焦點。日本《產經新聞》報導，前經濟安保相高市早苗確定將參加選舉，預計將在本週稍晚宣布。日本《共同社》針對下屆自民黨總裁人選進行民調，高市早苗支持率達到26.7％，第2名則是小泉進次郎，支持率為19.4％。

《共同社》在本月6日及7日針對「下一任自民黨總裁人選」進行電訪，由於訪問當下石破茂尚未宣布辭職，因此民調中仍有石破茂作為選項。民調結果顯示，高市早苗支持率達到26.7％、第2名則是小泉進次郎的19.4％、第三名則為石破茂，支持率為9.9％，第四和第五分別是前數位相河野太郎8.3%、前外相上川陽子4.4%。

請繼續往下閱讀...

在自民黨支持者中，反倒是小泉進次郎呼聲最高，達到29.4%；高市早苗則以22.7%排第二。而在無特定政黨的選民中，高市早苗則是以17.3%支持率勝過小泉的12.7%。若按照年齡區分，高市早苗在未滿40歲的民眾、40歲至59歲的選民中都勝過小泉，不過在60歲以上選民中，小泉進次郎反倒更有優勢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法