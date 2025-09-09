為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    墨西哥火車攔腰撞雙層巴士！已知10死61傷

    雙層巴士的車頂被撞飛。（美聯社）

    2025/09/09 07:30

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥8日發生駭人車禍，一列貨運列車在墨西哥城西北部郊區的一處路口撞上一輛雙層巴士，造成10人死亡、61人受傷。

    綜合外媒報導，此事件發生在墨西哥城西北方約130公里處的阿特拉科穆爾科鎮（Atlacomulco），雙層巴士在行駛過程中，試圖穿越鐵軌，但卻被迎面而來的列車攔腰撞上。從現場照片可看到，雙層巴士的車頂被撞飛，整個車體結構嚴重損毀，急救人員也緊急封鎖路口進行救援。整起事件造成10人死亡，至少已有61人受傷。

    該事故列車由跨國鐵路運輸公司「加拿大太平洋堪薩斯城」（Canadian Pacific Kansas City Limited）負責營運，「加拿大太平洋堪薩斯城」墨西哥分部表示，向罹難者家屬表達哀悼，並呼籲用路人尊重道路標誌，遵守鐵軌路口的停車指示。巴士業者對此則尚未做出回應。

    公車事故在墨西哥時有所聞，墨西哥政府最新統計顯示，光是在2023年就發生1萬2099起公車事故，經濟損失超過1億美元，共造成約6400人受傷、近1900人死亡。

    墨西哥一輛雙層巴士被貨運列車攔腰撞上，造成10死61傷。（美聯社）

