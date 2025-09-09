為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    民主黨議員公布不雅信稱出自川普之手　白宮否認

    2025/09/09 05:15

    〔中央社〕美國民主黨籍聯邦眾議員今天公布一封據稱出自總統川普之手的不雅信，內容關於川普在2003年祝賀性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生日快樂，白宮隨後否認此事。

    「華爾街日報」7月中旬曾報導，英國社交名媛麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）將艾普斯坦2003年50歲生日收到的祝賀信函集結成冊，其中包括一封有川普簽名的不雅信，當中有幾行用打字機打出來的文字，外面的粗線條是一個裸女的輪廓，看起來是手繪。

    華爾街日報報導說：「這位後來當上總統的人在她的腰部下方簽了一個彎彎曲曲的Donald（唐納，川普名），模仿陰毛的樣子。信的結尾是『生日快樂，願每一天都是另一個美好的秘密』。」川普駁斥這是不實報導。

    法新社報導，聯邦眾議院監督暨政府改革委員會（House Committee on Oversight and Government Reform）正在調查艾普斯坦相關刑事案件處理過程。美國媒體CNBC提到，委員會民主黨籍議員今天在社群媒體上公布的信函截圖，看起來與華爾街日報報導相符。

    白宮今天表示，川普並未簽名或手繪生日賀函給艾普斯坦。

    白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在社群平台X上寫道：「正如我一再強調，這幅畫很明顯不是川普總統所繪，他也沒有簽名。」

    李威特還說，有關這封不雅信的報導「不實」，並表示川普的法律團隊將持續積極對華爾街日報採取法律行動。（編譯：盧映孜）1140909

