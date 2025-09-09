中國光電製品排除獎勵！義大利祭新法令 創歐洲首例

義大利政府將中國製造的光電產品與零件排除在獎勵措施之外，成為歐洲首例。（路透檔案照）

2025/09/09 05:41

〔國際新聞中心／綜合報導〕義大利政府今年8月底公布實施「FerX過渡法令」，將中國製造的光電產品與零件排除在獎勵措施之外，目標是鼓勵使用歐盟自產的太陽能板，減少對中國的依賴，成為歐洲首例。

中央社8日報導，義大利能源服務營運組織（Gestore dei Servizi Energetici）4日公布最新招標案的競爭原則，明確規範投標業者的光電系統主要產地或組裝地不得為中國。

請繼續往下閱讀...

FerX過渡法令是義大利政府為了支持再生能源發電所設置的獎勵機制，協助再生能源的發電成本具有市場競爭力。

義大利最大財經報紙「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）報導，再生能源FerX第一波招標時，並未限制太陽能板原產地，當時招標容量8吉瓦（GW），最終收到1400份申請，競標容量多達17GW，因此招標容量無法滿足所有業者需求。

按照新規定，此次第二波招標排除中國製造的光電系統，以鼓勵先前未能獲得獎勵措施的營運商，優先採購義大利或歐洲生產的光電系統，再度嘗試參加第二輪招標。

報導指出，參與第二波招標的標準，包括光電組件不得在中國組裝、光電電池不得在中國採購、太陽能變流器不得原產於中國，以及在歐盟表列的光電關鍵原料清單中，至少要有1個組件不是在中國製造。

義大利政府採取這項措施的主要目的，是透過支持歐洲太陽能板、變流器和其他組件生產，強化歐盟光電製造業的韌性。由於歐洲製造的商品價格較高，這波招標計畫將提供比前一階段更高的獎勵措施。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法