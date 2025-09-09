為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國光電製品排除獎勵！義大利祭新法令 創歐洲首例

    義大利政府將中國製造的光電產品與零件排除在獎勵措施之外，成為歐洲首例。（路透檔案照）

    義大利政府將中國製造的光電產品與零件排除在獎勵措施之外，成為歐洲首例。（路透檔案照）

    2025/09/09 05:41

    〔國際新聞中心／綜合報導〕義大利政府今年8月底公布實施「FerX過渡法令」，將中國製造的光電產品與零件排除在獎勵措施之外，目標是鼓勵使用歐盟自產的太陽能板，減少對中國的依賴，成為歐洲首例。

    中央社8日報導，義大利能源服務營運組織（Gestore dei Servizi Energetici）4日公布最新招標案的競爭原則，明確規範投標業者的光電系統主要產地或組裝地不得為中國。

    FerX過渡法令是義大利政府為了支持再生能源發電所設置的獎勵機制，協助再生能源的發電成本具有市場競爭力。

    義大利最大財經報紙「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）報導，再生能源FerX第一波招標時，並未限制太陽能板原產地，當時招標容量8吉瓦（GW），最終收到1400份申請，競標容量多達17GW，因此招標容量無法滿足所有業者需求。

    按照新規定，此次第二波招標排除中國製造的光電系統，以鼓勵先前未能獲得獎勵措施的營運商，優先採購義大利或歐洲生產的光電系統，再度嘗試參加第二輪招標。

    報導指出，參與第二波招標的標準，包括光電組件不得在中國組裝、光電電池不得在中國採購、太陽能變流器不得原產於中國，以及在歐盟表列的光電關鍵原料清單中，至少要有1個組件不是在中國製造。

    義大利政府採取這項措施的主要目的，是透過支持歐洲太陽能板、變流器和其他組件生產，強化歐盟光電製造業的韌性。由於歐洲製造的商品價格較高，這波招標計畫將提供比前一階段更高的獎勵措施。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播