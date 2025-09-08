為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    湯姆漢克斯西點軍校頒獎取消 川普讚明智之舉

    美國西點軍校校友會原定頒獎給奧斯卡影帝湯姆漢克斯，近日又傳出取消典禮，據傳可能與他的政治立場有關。（美聯社）

    2025/09/08 23:44

    〔中央社〕美國西點軍校校友會原定頒獎給奧斯卡影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks），但在近日突然取消頒獎典禮，可能與他的政治立場有關。美國總統川普今天表示，西點軍校做出明智之舉。

    美國軍事學院（U.S. Military Academy at West Point，西點軍校）曾在5月宣布，將頒發2025年「西爾維納斯·塞爾獎」（Sylvanus Thayer Award）給湯姆漢克斯。

    川普今天在自家社媒「真實社群」（Truth Social）發文指出：「我們偉大的西點軍校（越來越偉大了！）明智地取消了演員湯姆漢克斯的頒獎典禮。」

    他還提及：「這是重大舉措！我們不需要那些有破壞性、具覺醒（woke）思想的獲獎者來領取我們珍惜的美國獎項。」

    此外，川普還寫道，希望奧斯卡金像獎以及其他虛假的頒獎典禮，能為了公平和正義，重新審視他們的標準和做法。

    今年2月，湯姆漢克斯曾在美國國家廣播公司（NBC）綜藝節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）中，戴上「讓美國再次偉大」（MAGA）帽子模仿川普支持者，演出具嘲諷意味的種族歧視行為。

    川普支持者則批評湯姆漢克斯「噁心」，主張這是刻意醜化川粉。

