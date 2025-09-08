美經濟最高官員鬧內鬥？傳貝森特F開頭髒話飆罵普爾特

美國財政部長貝森特溫文的形象令總統川普信任。（路透）

2025/09/08 23:59

〔編譯魏國金／台北報導〕美國媒體「政客」（Politico）8日披露，美國財政部長貝森特3日在一場有數十名政府官員與美國總統川普親信出席的晚宴上，與聯邦住房金融局局長普爾特（Bill Pulte）爆發激烈口角，多次飆出F開頭的粗口，說要痛扁普爾特。

報導說，這場晚宴在川普的長子小唐納．川普於喬治城成立、名為「行政部門」（Executive Branch）的超富豪俱樂部舉行。30多名與會賓客包括運輸部長達菲（Sean Duffy）、農業部長羅林斯（Brooke Rollins）、國家情報首長加巴德（Tulsi Gabbard）、內政部長柏根（Doug Burgum）與商業部長盧特尼克等。

在雞尾酒會的喧鬧聲中，貝森特對普爾特展開猛烈抨擊，一名人士透露，貝森特聽聞幾個人說，普爾特一直在川普面前說他壞話。貝森特當場對普爾特挑明說，「你Fxxx為什麼跟總統說我？Fxxx你！我要揍你的Fxxxing臉」。

報導說，5名透露此訊息的知情人士間，唯一的分歧點在於究竟是貝森特還是普爾特先開口。他們說，普爾特似乎震驚，該尷尬場景引發俱樂部共同老闆兼金融家馬利克（Omeed Malik）介入，但貝森特不領情說，「不是我，就是他出去，你告訴我誰Fxxx的要離開這裡，或者我們都出去」。普爾特質疑，「出去做什麼？談談嗎？」貝森特回應，「不，我要Fxxxing痛扁你」。

貝森特、普爾特、馬利克和白宮均拒絕發表評論。

報導說，這場川普親信稱為「瘋狂」（bonkers）與「精神錯亂」（unhinged）的衝突，突顯處理美國最敏感經濟事務的最高官員之間，令人意外的緊張關係。

川普5月宣布，貝森特、盧特尼克和普爾特共同制定一項計劃，將普爾特監管的聯邦住房金融機構「房利美」和「房地美」私有化。近幾週，普爾特主導了一項方案，可能將高達15%的房利美和房地美股份公開上市。

但4名消息人士說，私底下貝森特與普爾特就房利美與房地美，以及其他經濟問題爆發某種程度的門戶之見。貝森特認為，普爾特插手了應屬他職權範圍的事務。

他們也說，普爾特與盧特尼克的密切關係使整個局面更加複雜。自過渡時期，貝森特與盧特尼克競爭財政部長職位以來，兩人的關係一直不穩定。這為3人合作的任何工作都注入了極大的不信任。

報導說，這場爭吵並非是貝森特首次與同僚爆發的爭執，今年4月傳出他在橢圓形辦公室外與馬斯克對峙，不僅髒話飆罵，也出手痛毆這位當時負責政府效率部（DOGE）的科技巨頭，據悉馬斯克私下試圖確保其推薦的沙普利（Gary Shapley）出任代理國稅局長。

