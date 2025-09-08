為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普內閣晚宴爆衝突！財長飆罵政敵：我要一拳打爛你他X的臉

    圖為美國聯邦住房金融局局長普爾特（Bill Pulte，左）與財政部長貝森特（Scott Bessent，右）。（美聯社資料照）

    圖為美國聯邦住房金融局局長普爾特（Bill Pulte，左）與財政部長貝森特（Scott Bessent，右）。（美聯社資料照）

    2025/09/08 23:03

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國政治新聞網站《Politico》獨家報導，一場聚集了數十名川普政府內閣官員的私密晚宴，上週三（3日）晚間竟失控演變成一場瀕臨動手的驚悚對峙。報導引述多名知情人士的說法，指美國財政部長貝森特（Scott Bessent），不僅當眾以連串髒話咆哮其政敵、聯邦住房金融局長普爾特（Bill Pulte），更兩度發出肢體威脅，場面火爆到需要主辦人強行介入，將兩人拉開。

    這場衝突發生在一個專為川普圈內超級富豪所創立的俱樂部晚宴上。據報導，貝森特不滿普爾特在背後向川普打小報告，一見到他便怒火中燒，直接上前開嗆：「你他X的跟總統說我什麼？去你的，我要一拳打爛你他X的臉。」

    在主辦人馬利克（Omeed Malik）試圖緩頰後，貝森特更下達最後通牒：「不是我滾，就是他滾。」他甚至對普爾特嗆聲可以「到外面去」，並在對方反問「去做什麼？」時，毫不掩飾地回嗆：「不，我是要去把你他X的痛扁一頓。」 尋求緩和局勢的馬利克，最終只能將兩人強行分開，並將貝森特帶到俱樂部的另一區讓他冷靜下來。

    房利美私有化引爆地盤之爭

    報導分析，這場被川普圈內人形容為「瘋狂」、「失控」的衝突，揭示了川普核心財金團隊內部的驚人緊張關係。兩人衝突的根源，在於對「房利美」（Fannie Mae）與「房地美」（Freddie Mac）這兩大住房金融巨頭私有化計畫的主導權之爭。此外，對於是否應該開除聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），兩人也立場迥異。

