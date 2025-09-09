不只排擠台灣！索羅門重量級議員踢爆中共政治干預 反中者不得入閣！

索羅門重量級議員小彼得向外媒爆料，中國正在操控索國政局，全面排擠台灣和反中勢力，甚至內閣人事也被赤裸裸地干預。（圖翻攝自X平台）

2025/09/09 00:47

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本月8日登場的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）按往例都會邀請數十個觀察員國家、對話夥伴國共同出席，但今年東道主、我國前友邦、現為中國緊密盟友的索羅門群島，一反常態禁止包括台灣在內大多數對話夥伴出席，引發分裂危機，外界揣測是北京政府在背後施壓，意圖打壓台灣國際參與。而今又有索羅門重量級議員向外媒爆料，中國正在操控索國政局，全面排擠台灣和反中勢力，甚至內閣人事也被赤裸裸地干預，只要曾經批評過北京都不得入閣！

本屆太平洋論壇排除大多數對話夥伴出席，外界都認為此舉主要針對的其實就是台灣。澳洲前外交官、現任羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）太平洋島國計畫主任的索拉（Mihai Sora）向英國《衛報》（The Guardian）揭露，索羅門群島「排除所有對話夥伴」的決定，其實是一個妥協後的「B計畫」，最初的提案是「單獨只孤立台灣」，但在引發強烈反彈後，才改為看似一視同仁的全面禁止方案。

澳媒《澳洲人報》（The Australian）則直言，立場親中的索羅門總理馬內列（Jeremiah Manele）一度將台灣排除在太平洋島國論壇之外，過程充分展現台灣在國際外交場合所承受的困境與不公，中共竭盡全力插手這場會議；而且有最新證據顯示，索國正直接聽從北京的命令。

索國重量級議員、首任總理凱尼洛雷亞（Peter Kenilorea，已故）之子、該國聯合黨（United Party）領袖小彼得（Peter Kenilorea Jr）向《澳洲人報》披露，中國駐索大使館是如何策動排擠那些批評北京的索國政治人物。小彼得所領導的聯合黨，是該國唯一一個誓言要終止2022年與中國簽署秘密安全協議的政黨，過去小彼得便時常公開批評中共，呼籲政府不應該與中國走得太近。

小彼得回憶道，今年5月，總理馬內列在國會遭受不信任投票威脅，雖然其立場親中，但小彼得還是有出手幫助他挺過下台危機，原因是為了阻止更加親中的前總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）重新掌權。賣了這個人情後，小彼得主動提出要加入馬內列的執政團隊，因為他想直接從中央扭轉政府親中路線，但北京早就對此有了安排，「總理的不信任案被撤回後，馬內列邀請我去他家，他很直接地告訴我，中國大使要求不要任用我。這件事情非常誇張，但現在似乎已經成了常態，我之前就懷疑有這回事（指中共干預索國內閣人事），但親耳從總理那裡聽到還是讓我很錯愕。」

小彼得接著說，馬內列當時稱，如果他真想入閣，就退出其所領導的反中政黨，而且還要召開記者會公開稱讚北京，並且親自去中國一趟，「我當時問馬內列『去幹嘛？去開會？』，他說『不是，就去走走逛逛就好』，然後我回『那算了，我看我還是不要加入好了』……我心裡深知，我若屈服，對中國就是一大勝利，我不願意這麼做。」

值得一提的是，小彼得還是對中政策跨國議會聯盟（IPAC）的一員，他直言這不是中國第一次介入、打壓批判北京者。小彼得透露，索國另外一位曾經對台友好的議員瓦內歐羅（Daniel Waneoroa），在馬內列內閣擔任農村發展部長，但該職位有附帶條件，「瓦內歐羅被中國大使單獨叫去，要求他退出IPAC，否則不能進入內閣。不久後，瓦內歐羅退出IPAC，理由是『為了促進穩定，與國家共同願景達成一致』。我懷疑中國可能是以撤回瓦內歐羅所在選區的援助計畫來威脅他。」

小彼得慨歎，「我不意外，中國非常介意國會議員組成像IPAC那樣的聯盟，且這個聯盟還公開批評他們在國際事務上的咄咄逼人。而中國的所做所為，無疑是赤裸裸的政治干預！」

