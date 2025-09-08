為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    班克西新作劍指英國打壓抗議行徑 遭黑布遮擋

    英國知名街頭塗鴉藝術家班克西在倫敦皇家司法院外的新作品，為英國的言論自由發聲。（美聯社）

    英國知名街頭塗鴉藝術家班克西在倫敦皇家司法院外的新作品，為英國的言論自由發聲。（美聯社）

    2025/09/08 23:09

    〔中央社〕英國知名街頭塗鴉藝術家班克西今天以倫敦皇家司法院外的新作品，劍指英國打壓抗議者的行為，為當前席捲英國的言論自由紛爭增添柴火，但實體作品已被人拿黑布及柵欄遮住。

    法新社報導，班克西（Banksy）在其社群媒體Instagram頁面發布新作照片，畫面中，一名法官高舉木槌，作勢敲擊地上一名手持染血標語牌的抗議者。

    但位於皇家司法院（Royal Courts of Justice）外的實體作品，已被人拿黑色塑膠布和兩道金屬柵欄遮住。

    班克西新作出現前，當局在倫敦6日一場示威活動中逮捕890人。

    那場活動旨在聲援被禁的倡議團體「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）。籌辦活動的維權組織「捍衛我們的陪審團」（Defend our Juries）透過發言人表示，班克西的作品「強而有力地描繪出被（政府禁令）釋放出來的野蠻行為」。

    發言人並稱，自這項「反烏托邦禁令」生效以來，已有超過1600人因舉著「我反對種族滅絕、我支持巴勒斯坦行動」的標語牌，而被依恐怖主義法（Terrorism Act）逮捕。

    言論自由近來成為英國熱門話題，不同政治立場人士紛紛批評相關法律過於嚴苛。

    班克西為英國的言論自由發聲的新作品，已被人拿黑色塑膠布和兩道金屬柵欄遮住。（美聯社）

    班克西為英國的言論自由發聲的新作品，已被人拿黑色塑膠布和兩道金屬柵欄遮住。（美聯社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播