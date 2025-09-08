中國知名火鍋店推「夠胸你就來」促銷 罩杯達這等級直接免費！

中國一家知名火鍋店推出「夠胸你就來」促銷活動，在中網引發軒然大波。（圖翻攝自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕中國一家掛著知名品牌的重慶火鍋店近日推出「夠胸你就來」促銷活動，罩杯越大打折越多，F奶以上甚至直接免費，在中網引發軒然大波，不少人痛批低級、物化女性，還驚動地方政府介入，目前相關活動已被迫取消。

綜合中媒報導，近日一家位於重慶南岸區天文街、名叫「渝鼎紅」的火鍋店推出促銷活動，活動看板展示多名動漫女性角色，全都只穿內衣、纏胸布或是裸體，角色由左至右以胸部大小排列。活動名為「夠胸你就來，胸大就打折」，A罩杯打9折，B罩杯8折，C罩杯7折，D罩杯6折，E罩杯5折，F罩杯以上免單。

雖然活動宣稱「不限男女」，但從廣告設計和活動性質來看，明顯就是針對女性。由於「渝鼎紅」是中國一個知名的重慶火鍋品牌，該活動看板曝光後隨即在中網瘋傳，招致大量低俗惡評，痛批性別歧視和物化女性。沒想到渝鼎紅重慶火鍋總店馬上跳出來撇清關係，宣稱推出活動的店家與他們無關，因為「渝鼎紅」是任何人都可以拿來當店名的；不過有總店員工私下透露，惹出爭議的店是他們在南岸區茶園新城的分店，活動是該店人員「惡作劇」。

隨著輿論延燒，南岸區市場監理局和天文街道辦事處出面回應，表示正介入處理此事。涉事火鍋店日前宣稱，已將廣告看板撤下，該活動也還沒有開始。

