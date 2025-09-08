美前高官建言：華府須攜手台灣等盟友 才能與中國抗衡

美國前總統拜登政府任內的副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）和白宮國安會（NSC）中國和台灣事務高級副主任杜如松（Rush Doshi）7日投書《紐約時報》指出，美國單憑自己無法與中國抗衡，但與盟友攜手，則無可匹敵。（法新社資料照）

2025/09/08 22:06

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國前總統拜登政府任內的副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）和白宮國安會（NSC）中國和台灣事務高級副主任杜如松（Rush Doshi）7日投書《紐約時報》指出，美國單憑自己無法與中國抗衡，但與盟友攜手，則無可匹敵。總統川普似乎正朝著相反的方向前進，他單打獨鬥、以關稅為中心的外交政策不僅疏遠了盟友，也為北京建立自己的聯盟留下了空間。

文章說，在現代史上，美國首度面對在許多關鍵實力層面都更強大的對手中國，僅憑美國的國家實力可能不足以因應這個挑戰，衡量美國主導地位的真正標準是華府能否建立所謂的盟友規模（allied scale），即在經濟、技術和軍事領域協同其他國家以進行全球競爭的力量。

請繼續往下閱讀...

但川普似乎正朝著相反的方向前進，他單打獨鬥、以關稅為中心的外交政策不僅疏遠了盟友，也為北京建立自己的聯盟留下了空間。川普最近對印度徵收高關稅只是一個例子。美國花30年時間拉攏印度，將其視為制衡中國的地緣政治勢力，但在印度徵收關稅後，印度總理莫迪上週進行7年來首度訪中，他和中國國家主席習近平同意擺脫近期緊張的關係，以合作夥伴而非競爭對手的身分展開合作。

在整個20世紀，美國的產能和創新能力都超過了德國、日本和前蘇聯。但中國不同。在戰略競爭中最重要的指標上，中國已超越了美國，包括購買力平價（PPP）、製造業產能、有效專利和被引用次數、造船能力等。

文章認為，美國想要與中國匹敵，最大的希望在於透過結盟最大化自身實力。這意味著美國不再將盟友視為受保護的附屬國，而是將其視為透過共享市場、技術、軍事能力和工業產能共同建立實力的合作夥伴。對美國復興的投資是必要的，但僅靠投資本身是不夠的。

就美國而言，在許多重要指標上都不如中國。但與歐洲、日本、南韓、澳洲、印度、加拿大、墨西哥、台灣等經濟體加在一起，就無可匹敵。這個聯盟的GDP（經購買力平價調整後）將是中國的2倍多，軍費支出將是中國的2倍多，是世界上大多數國家的最大貿易夥伴，製造業規模佔也全球製造業的一半，而中國僅佔全球製造業的三分之一。這個聯盟將擁有更深厚的人才庫，創造更多的專利和高引用率的研究成果，並擁有足以遏制中國脅迫行為的一定市場力量。聯盟的規模將贏得未來。

拜登政府傾向於用說服的方式贏得其他國家的支持，不僅幫助歐盟成立了貿易與技術委員會；提升了由美國、印度、日本和澳洲組成的「四方安全對話」（QUAD）機制，以平衡中國日益增加的影響力；與澳洲和英國達成了核潛艇協議；並達成了新的出口管制和貿易安排。

文章提到，川普並非完全反對這種做法。在他的第一個任期內，他推行了諸如中東地區的「亞伯拉罕協議」等倡議，簽署了美墨加貿易協定，並且最初重啟了此前處於休眠狀態的四方安全對話。但他往往更傾向於雙邊脅迫，而這會疏遠盟友。

事實確是如此。川普的強硬策略瞄準的正是美國本應拉近的經濟體。即使是他與日本、南韓和歐洲達成的「握手」貿易協議，也僅僅著眼於減少雙邊貿易逆差、提高關稅收入和確保模糊的投資承諾，而非制衡中國。

如果川普式的實現盟友規模的路線真的存在，那麼它很可能更傾向於依賴脅迫。這或許能讓絕望的盟友在短期內做出讓步，但長遠來看，會損害彼此的信任。一邊懲罰朋友，一邊討好北京，這根本行不通。向中國提供關稅減免或美國半導體准入，以換取購買美國商品的模糊承諾，只會帶來短暫的利益，卻會永久損害美國的地位。這可能會疏遠潛在的合作夥伴，導致他們像印度一樣擁抱中國。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法