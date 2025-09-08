為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    法院裁決前夕返國 泰前總理戴克辛允諾出庭聆判

    泰國最高法院預計9日針對前總理戴克辛於2023年8月流亡返國後一宗保外就醫案進行宣判，戴克辛今天下午被媒體拍到搭機回國，並公開允諾出庭聆判。（法新社）

    泰國最高法院預計9日針對前總理戴克辛於2023年8月流亡返國後一宗保外就醫案進行宣判，戴克辛今天下午被媒體拍到搭機回國，並公開允諾出庭聆判。（法新社）

    2025/09/08 22:27

    〔中央社〕泰國最高法院預計9日針對前總理戴克辛於2023年8月流亡返國後一宗保外就醫案進行宣判。對泰國政壇影響深遠的戴克辛上週意外搭機離境後，今天下午搭機回國並公開允諾出庭聆判。

    法新社報導，戴克辛（Thaksin Shinawatra）上週出乎意料搭機離境，當時戴克辛家族政治王朝所屬的政黨下台，引發外界揣測戴克辛逃避最高法院針對他的調查；調查聚焦於他是否確實服刑。

    泰國媒體播出的影像畫面顯示，現年76歲的戴克辛今天下午搭乘私人噴射機降落曼谷廊曼機場（Don Mueang Airport），他公開承諾將親自出庭聆判。

    案件調查結果預計9日宣布，雖然重點不在於戴克辛有無罪責，分析家認為判決結果仍可能使他再次入獄。

    戴克辛2023年8月結束流亡返回泰國，隨即因貪汙濫權被判處8年徒刑，接著因健康狀況不佳被轉送到警察醫院服刑。數天後，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）將他的刑期減為一年。

    泰國時任總理賽塔（Srettha Thavisin）去年2月中旬表示，正在服刑的戴克辛將按照法律規定提前於當月獲釋。

    最高法院政治職務人員刑事審判庭自4月起展開調查，傳喚監獄官和醫療官員，釐清戴克辛的刑期是否依法執行。

    戴克辛家族過去20年一直被視為泰國親軍方和親王室保守勢力的主要對手，這些精英階層認為他的民粹風格對傳統社會秩序構成威脅。 歷經一連串司法及政治挫敗後，戴克辛家族的政治王朝勢力持續減弱，此時最高法院的判決可能對該家族再添打擊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播